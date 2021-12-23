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Пятый этап надвижки Волжского моста стартовал в Самарской области
Пятый этап надвижки Волжского моста стартовал в Самарской области - РИА Новости, 23.12.2021
Пятый этап надвижки Волжского моста стартовал в Самарской области
Пятый этап надвижки Волжского моста стартовал в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:49
2021-12-23T14:49
волжский
самарская область
владимир путин
россия
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САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Пятый этап надвижки Волжского моста стартовал в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона."В среду, 22 декабря, стартовал пятый этап надвижки металлоконструкций пролетного строения Волжского моста в составе обхода Тольятти, части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, к настоящему времени состоялись надвижки двух пролетных строений на правом берегу и двух – на левом, до нового года металлоконструкции пролета должны надвинуться на 23-ю опору.Отмечается, что в будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 километра. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. Надвижка осуществляется к центру русла реки Волги с двух сторон.По информации пресс-службы, к строительству мостового перехода через реку Волга привлечены специалисты, возводившие переход над Керченским проливом, которые привезли традицию - устанавливать символ Нового года прямо на мостовом пролете. В преддверии праздника украшенную елку установили и над Волгой. Сейчас на объекте работают более 1200 человек и около 250 единиц техники.Возведение волжского моста началось два года назад. В результате работы, проведенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, проект по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу включили в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", инициированный президентом страны Владимиром Путиным. Работы планируется завершить до 31 декабря 2023 года.Новая трасса обеспечит скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России: Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. В масштабах Самарской области строящийся обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина" и предприятий, расположенных поблизости, что в свою очередь станет дополнительным импульсом к развитию экономики региона и России.Строительство международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" – один из крупнейших проектов государственно-частного партнерства в России, он получил высокую оценку ООН и победил в номинации "Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог" в 2020 году.
https://ria.ru/20211206/razvitie-1762412142.html
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волжский, самарская область, владимир путин, россия
14:49 23.12.2021
 

Пятый этап надвижки Волжского моста стартовал в Самарской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиСтроители завершили надвижку пролетных строений моста через реку Сок в Самаре
Строители завершили надвижку пролетных строений моста через реку Сок в Самаре - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
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САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Пятый этап надвижки Волжского моста стартовал в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В среду, 22 декабря, стартовал пятый этап надвижки металлоконструкций пролетного строения Волжского моста в составе обхода Тольятти, части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, к настоящему времени состоялись надвижки двух пролетных строений на правом берегу и двух – на левом, до нового года металлоконструкции пролета должны надвинуться на 23-ю опору.
Отмечается, что в будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 километра. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. Надвижка осуществляется к центру русла реки Волги с двух сторон.
По информации пресс-службы, к строительству мостового перехода через реку Волга привлечены специалисты, возводившие переход над Керченским проливом, которые привезли традицию - устанавливать символ Нового года прямо на мостовом пролете. В преддверии праздника украшенную елку установили и над Волгой. Сейчас на объекте работают более 1200 человек и около 250 единиц техники.
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Возведение волжского моста началось два года назад. В результате работы, проведенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, проект по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу включили в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", инициированный президентом страны Владимиром Путиным. Работы планируется завершить до 31 декабря 2023 года.
Новая трасса обеспечит скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России: Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. В масштабах Самарской области строящийся обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина" и предприятий, расположенных поблизости, что в свою очередь станет дополнительным импульсом к развитию экономики региона и России.
Строительство международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" – один из крупнейших проектов государственно-частного партнерства в России, он получил высокую оценку ООН и победил в номинации "Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог" в 2020 году.
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