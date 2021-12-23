https://ria.ru/20211223/moskva-1765334001.html

Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади в Москве

Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 24.12.2021

Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади в Москве

Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади, световая композиция напротив Государственного исторического музея станет центром притяжения для... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-23T11:53

2021-12-23T11:53

2021-12-24T14:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади, световая композиция напротив Государственного исторического музея станет центром притяжения для жителей и гостей столицы, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.Как сообщили в пресс-службе департамента, Москва полностью готова к новогодним и рождественским праздникам – по всему городу сияют различные светящиеся декорации и украшенные ели. Одной из самых ярких точек в столице в этом году традиционно будет Манежная площадь, где установлена новогодняя ель со световым шатром и другие объемно-декоративные конструкции."Световая композиция напротив Исторического музея станет центром притяжения для жителей и гостей столицы. В центре разместилась 17-метровая ель. Ее украсили новогодними игрушками и сияющей звездой, а над деревом раскинулся настоящий световой шатер – более 3 километров гирлянд, на которых сияет около 30 тысяч светодиодов. Ансамбль дополняют невысокие новогодние ели, расположенные вокруг шатра", - рассказал руководитель департамента Вячеслав Торсунов.Манежную площадь также украшает огромная светящаяся арка и другие декоративные элементы. Москвичи и гости столицы могут увидеть там украшения, посвященные театральной тематике: веер, маску, большие новогодние шары с изящными световыми узорами, светящиеся тоннели и деревья.Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, всего более 4 тысяч оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки столицы в преддверии Нового года и Рождества.

https://realty.ria.ru/20211221/spasateli-1764713133.html

москва

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москва, сергей собянин