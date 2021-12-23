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Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади в Москве
Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 24.12.2021
Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади в Москве
Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади, световая композиция напротив Государственного исторического музея станет центром притяжения для... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-23T11:53
2021-12-24T14:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади, световая композиция напротив Государственного исторического музея станет центром притяжения для жителей и гостей столицы, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.Как сообщили в пресс-службе департамента, Москва полностью готова к новогодним и рождественским праздникам – по всему городу сияют различные светящиеся декорации и украшенные ели. Одной из самых ярких точек в столице в этом году традиционно будет Манежная площадь, где установлена новогодняя ель со световым шатром и другие объемно-декоративные конструкции."Световая композиция напротив Исторического музея станет центром притяжения для жителей и гостей столицы. В центре разместилась 17-метровая ель. Ее украсили новогодними игрушками и сияющей звездой, а над деревом раскинулся настоящий световой шатер – более 3 километров гирлянд, на которых сияет около 30 тысяч светодиодов. Ансамбль дополняют невысокие новогодние ели, расположенные вокруг шатра", - рассказал руководитель департамента Вячеслав Торсунов.Манежную площадь также украшает огромная светящаяся арка и другие декоративные элементы. Москвичи и гости столицы могут увидеть там украшения, посвященные театральной тематике: веер, маску, большие новогодние шары с изящными световыми узорами, светящиеся тоннели и деревья.Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, всего более 4 тысяч оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки столицы в преддверии Нового года и Рождества.
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москва, сергей собянин
11:53 23.12.2021 (обновлено: 14:08 24.12.2021)
 

Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПраздничное украшение Москвы к Новому году
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Шатер из 30 тысяч светодиодов украсил елку на Манежной площади, световая композиция напротив Государственного исторического музея станет центром притяжения для жителей и гостей столицы, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Как сообщили в пресс-службе департамента, Москва полностью готова к новогодним и рождественским праздникам – по всему городу сияют различные светящиеся декорации и украшенные ели. Одной из самых ярких точек в столице в этом году традиционно будет Манежная площадь, где установлена новогодняя ель со световым шатром и другие объемно-декоративные конструкции.
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"Световая композиция напротив Исторического музея станет центром притяжения для жителей и гостей столицы. В центре разместилась 17-метровая ель. Ее украсили новогодними игрушками и сияющей звездой, а над деревом раскинулся настоящий световой шатер – более 3 километров гирлянд, на которых сияет около 30 тысяч светодиодов. Ансамбль дополняют невысокие новогодние ели, расположенные вокруг шатра", - рассказал руководитель департамента Вячеслав Торсунов.
Манежную площадь также украшает огромная светящаяся арка и другие декоративные элементы. Москвичи и гости столицы могут увидеть там украшения, посвященные театральной тематике: веер, маску, большие новогодние шары с изящными световыми узорами, светящиеся тоннели и деревья.
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, всего более 4 тысяч оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки столицы в преддверии Нового года и Рождества.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
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