09:06 23.12.2021 (обновлено: 11:33 23.12.2021)
Белорусский фонд мира призвал расследовать преступления против мигрантов
Белорусский фонд мира призвал ООН расследовать факты преступлений против мигрантов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что Эмиль Чечко, военнослужащий Польши 1996 года рождения, был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения.
"Белорусский фонд мира выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, связанной с заявлением польского солдата Эмиля Чечко о фактах возможного совершения преступлений польскими военнослужащими в отношении мигрантов и пытающихся помогать им волонтеров на польско-белорусской границе", - приводит текст заявления агентство Белта.
В Белорусском фонде мира выразили уверенность, что международная общественность не имеет права оставлять эту информацию незамеченной.
"Мы придерживаемся позиции единых стандартов в оценке произошедшего. В то время как в отношении Беларуси создаются специальные комиссии и назначаются спецдокладчики, в данной ситуации отсутствуют какие-либо активные действия со стороны компетентных международных институтов. Мы призываем, ООН, ОБСЕ, Human Right Watch и другие организации к созданию специальной комиссии и проведению беспристрастного расследования", - отмечается в тексте заявления.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.