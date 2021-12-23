https://ria.ru/20211223/migratsiya-1765037878.html

Белорусский фонд мира призвал расследовать преступления против мигрантов

Белорусский фонд мира призвал расследовать преступления против мигрантов - РИА Новости, 23.12.2021

Белорусский фонд мира призвал расследовать преступления против мигрантов

Белорусский фонд мира призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации расследовать факты о возможных преступлениях польских военнослужащих против... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T09:06

2021-12-23T09:06

2021-12-23T11:33

в мире

белоруссия

минск

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красный крест

александр лукашенко

мвд белоруссии

госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Белорусский фонд мира призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации расследовать факты о возможных преступлениях польских военнослужащих против мигрантов.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что Эмиль Чечко, военнослужащий Польши 1996 года рождения, был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения."Белорусский фонд мира выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, связанной с заявлением польского солдата Эмиля Чечко о фактах возможного совершения преступлений польскими военнослужащими в отношении мигрантов и пытающихся помогать им волонтеров на польско-белорусской границе", - приводит текст заявления агентство Белта.В Белорусском фонде мира выразили уверенность, что международная общественность не имеет права оставлять эту информацию незамеченной.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.

https://ria.ru/20211222/migranty-1764934621.html

https://ria.ru/20211221/migranty-1764706132.html

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в мире, белоруссия, минск, латвия, красный крест, александр лукашенко, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии