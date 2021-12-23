Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/migratsiya-1765037878.html
Белорусский фонд мира призвал расследовать преступления против мигрантов
Белорусский фонд мира призвал расследовать преступления против мигрантов - РИА Новости, 23.12.2021
Белорусский фонд мира призвал расследовать преступления против мигрантов
Белорусский фонд мира призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации расследовать факты о возможных преступлениях польских военнослужащих против... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:06
2021-12-23T11:33
в мире
белоруссия
минск
латвия
красный крест
александр лукашенко
мвд белоруссии
госпогранкомитет белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759181109_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_505e0115873324b6f7f88794f9434d32.jpg
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Белорусский фонд мира призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации расследовать факты о возможных преступлениях польских военнослужащих против мигрантов.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что Эмиль Чечко, военнослужащий Польши 1996 года рождения, был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения."Белорусский фонд мира выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, связанной с заявлением польского солдата Эмиля Чечко о фактах возможного совершения преступлений польскими военнослужащими в отношении мигрантов и пытающихся помогать им волонтеров на польско-белорусской границе", - приводит текст заявления агентство Белта.В Белорусском фонде мира выразили уверенность, что международная общественность не имеет права оставлять эту информацию незамеченной.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
https://ria.ru/20211222/migranty-1764934621.html
https://ria.ru/20211221/migranty-1764706132.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759181109_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_8eb9f59374d23105f05807c198fc6a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, красный крест, александр лукашенко, мвд белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:06 23.12.2021 (обновлено: 11:33 23.12.2021)
 
Белорусский фонд мира призвал расследовать преступления против мигрантов

Белорусский фонд мира призвал ООН расследовать факты преступлений против мигрантов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Белорусский фонд мира призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации расследовать факты о возможных преступлениях польских военнослужащих против мигрантов.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что Эмиль Чечко, военнослужащий Польши 1996 года рождения, был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения.
Люди из лагеря нелегальных мигрантов и польская полицейская спецтехника у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 16:11
Белоруссия передаст Европе копию дела о расправе Польши над мигрантами
"Белорусский фонд мира выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, связанной с заявлением польского солдата Эмиля Чечко о фактах возможного совершения преступлений польскими военнослужащими в отношении мигрантов и пытающихся помогать им волонтеров на польско-белорусской границе", - приводит текст заявления агентство Белта.
В Белорусском фонде мира выразили уверенность, что международная общественность не имеет права оставлять эту информацию незамеченной.
"Мы придерживаемся позиции единых стандартов в оценке произошедшего. В то время как в отношении Беларуси создаются специальные комиссии и назначаются спецдокладчики, в данной ситуации отсутствуют какие-либо активные действия со стороны компетентных международных институтов. Мы призываем, ООН, ОБСЕ, Human Right Watch и другие организации к созданию специальной комиссии и проведению беспристрастного расследования", - отмечается в тексте заявления.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Беженцы в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 13:34
На польско-белорусской границе за год умер 21 мигрант, заявили в УВКПЧ ООН
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияКрасный КрестАлександр ЛукашенкоМВД БелоруссииГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
Лента новостейМолния
Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО