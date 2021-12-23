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В МИД оценили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
В МИД оценили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 23.12.2021
В МИД оценили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
Прогнозировать развитие ситуации на границе Польши и Белоруссии сложно, потому что отсутствует диалог между Евросоюзом и Минском, а без прямых контактов... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:42
2021-12-23T09:42
в мире
оон
белоруссия
минск
евросоюз
григорий лукьянцев
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прогнозировать развитие ситуации на границе Польши и Белоруссии сложно, потому что отсутствует диалог между Евросоюзом и Минском, а без прямых контактов проблему миграционного кризиса не решить, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Прогнозировать достаточно сложно, потому что в принципе отсутствует, как нам кажется, в данном случае главное – диалог между государствами ЕС, которые обвиняют Белоруссию и отчасти Россию в провоцировании этого кризиса. И, соответственно, нет никакого диалога с белорусской стороной, между Польшей и Белоруссией и ЕС, который выступает на стороне Польши. Они также не общаются с Белоруссией. Но без прямых контактов между ними решить эту проблему сложно", - сказал он.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.
https://ria.ru/20211223/polsha-1765040751.html
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в мире, оон, белоруссия, минск, евросоюз, григорий лукьянцев, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:42 23.12.2021
 
В МИД оценили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

Дипломат Лукьянцев призвал вести диалог по теме мигрантов на границе Белоруссии и Польши

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в очереди за продуктами в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы в очереди за продуктами в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прогнозировать развитие ситуации на границе Польши и Белоруссии сложно, потому что отсутствует диалог между Евросоюзом и Минском, а без прямых контактов проблему миграционного кризиса не решить, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Прогнозировать достаточно сложно, потому что в принципе отсутствует, как нам кажется, в данном случае главное – диалог между государствами ЕС, которые обвиняют Белоруссию и отчасти Россию в провоцировании этого кризиса. И, соответственно, нет никакого диалога с белорусской стороной, между Польшей и Белоруссией и ЕС, который выступает на стороне Польши. Они также не общаются с Белоруссией. Но без прямых контактов между ними решить эту проблему сложно", - сказал он.
Беженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
09:29
ООН призвала Польшу обеспечить доступ на границу с Белоруссией
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.
Люди из лагеря нелегальных мигрантов и польская полицейская спецтехника у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 16:11
Белоруссия передаст Европе копию дела о расправе Польши над мигрантами
 
В миреООНБелоруссияМинскЕвросоюзГригорий ЛукьянцевРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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