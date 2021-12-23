В МИД оценили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
Дипломат Лукьянцев призвал вести диалог по теме мигрантов на границе Белоруссии и Польши
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в очереди за продуктами в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прогнозировать развитие ситуации на границе Польши и Белоруссии сложно, потому что отсутствует диалог между Евросоюзом и Минском, а без прямых контактов проблему миграционного кризиса не решить, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Прогнозировать достаточно сложно, потому что в принципе отсутствует, как нам кажется, в данном случае главное – диалог между государствами ЕС, которые обвиняют Белоруссию и отчасти Россию в провоцировании этого кризиса. И, соответственно, нет никакого диалога с белорусской стороной, между Польшей и Белоруссией и ЕС, который выступает на стороне Польши. Они также не общаются с Белоруссией. Но без прямых контактов между ними решить эту проблему сложно", - сказал он.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.