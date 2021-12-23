https://ria.ru/20211223/migranty-1765042175.html

В МИД оценили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

В МИД оценили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 23.12.2021

В МИД оценили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

Прогнозировать развитие ситуации на границе Польши и Белоруссии сложно, потому что отсутствует диалог между Евросоюзом и Минском, а без прямых контактов... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T09:42

2021-12-23T09:42

2021-12-23T09:42

в мире

оон

белоруссия

минск

евросоюз

григорий лукьянцев

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прогнозировать развитие ситуации на границе Польши и Белоруссии сложно, потому что отсутствует диалог между Евросоюзом и Минском, а без прямых контактов проблему миграционного кризиса не решить, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Прогнозировать достаточно сложно, потому что в принципе отсутствует, как нам кажется, в данном случае главное – диалог между государствами ЕС, которые обвиняют Белоруссию и отчасти Россию в провоцировании этого кризиса. И, соответственно, нет никакого диалога с белорусской стороной, между Польшей и Белоруссией и ЕС, который выступает на стороне Польши. Они также не общаются с Белоруссией. Но без прямых контактов между ними решить эту проблему сложно", - сказал он.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.

https://ria.ru/20211223/polsha-1765040751.html

https://ria.ru/20211222/migranty-1764934621.html

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в мире, оон, белоруссия, минск, евросоюз, григорий лукьянцев, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии