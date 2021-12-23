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Сергей Меняйло: любое коррупционное проявление – это подрыв основ власти
Сергей Меняйло: любое коррупционное проявление – это подрыв основ власти - РИА Новости, 23.12.2021
Сергей Меняйло: любое коррупционное проявление – это подрыв основ власти
В Северной Осетии по поручению главы республики Сергея Меняйло будет создана межведомственная рабочая группа по выявлению скрытой аффилированности сотрудников... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:09
2021-12-23T17:09
2021-12-23T17:11
республика северная осетия - алания
республика северная осетия - алания
жкх
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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 дек – РИА Новости. В Северной Осетии по поручению главы республики Сергея Меняйло будет создана межведомственная рабочая группа по выявлению скрытой аффилированности сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления с исполнителями контрактов на обеспечение государственных и муниципальных нужд, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Такое решение принято на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РСО(А), на которой были рассмотрены итоги работы в уходящем году и планы антикоррупционной деятельности на 2022 год.Как сообщил руководитель управления главы РСО(А) по вопросам противодействия коррупции Эльбрус Баскаев, в 2021 году выявлен один факт аффилированности сотрудника органа исполнительной власти с исполнителем контракта на обеспечение государственных нужд, в результате чего сотрудник был уволен. Также проведена работа по формированию реестра добросовестных и недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей, контракты с которыми заключались в 2016-2021 годах.В свою очередь, председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова подчеркнула необходимость общественного наблюдения за реализацией национальных проектов, рассказав об итогах контроля за работами по нацпроекту "Жилье и городская среда".Глава Северной Осетии предложил направлять представителей ОП в министерства и ведомства, где они смогут осуществлять общественный контроль непосредственно внутри органов исполнительной власти, быть включенными в их работу. Кроме того, подчеркнул он, противодействию коррупции должен служить постоянный диалог органов власти с населением.
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республика северная осетия - алания, жкх
ВЛАДИКАВКАЗ, 23 дек – РИА Новости.
В Северной Осетии
по поручению главы республики Сергея Меняйло
будет создана межведомственная рабочая группа по выявлению скрытой аффилированности сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления с исполнителями контрактов на обеспечение государственных и муниципальных нужд, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Такое решение принято на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РСО(А), на которой были рассмотрены итоги работы в уходящем году и планы антикоррупционной деятельности на 2022 год.
"Основное внимание в данном вопросе нужно уделить строительной отрасли и исключить факты, когда технические задания готовятся под конкретного исполнителя. По каждой компании, которая исполняет госзаказы, необходимо выяснить, стоит ли за ней кто-то из должностных лиц, проверить учредительные документы и финансовое состояние. У нас есть все возможности, чтобы это узнать. Если наладить эту работу на начальной стадии – стадии торгов, то мы сможем навести порядок с госзаказами и снизить риски коррупции, – приводятся в сообщении слова Меняйло на заседании.
Как сообщил руководитель управления главы РСО(А) по вопросам противодействия коррупции Эльбрус Баскаев, в 2021 году выявлен один факт аффилированности сотрудника органа исполнительной власти с исполнителем контракта на обеспечение государственных нужд, в результате чего сотрудник был уволен. Также проведена работа по формированию реестра добросовестных и недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей, контракты с которыми заключались в 2016-2021 годах.
В свою очередь, председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова подчеркнула необходимость общественного наблюдения за реализацией национальных проектов, рассказав об итогах контроля за работами по нацпроекту "Жилье и городская среда".
"Мы проводим общественные проверки непосредственно на объектах строительства, ведем мониторинг, опросы граждан, обсуждаем проблемы и предложения с представителями профильных министерств и органов местного самоуправления. В рамках проекта "Час с министром" члены Общественной палаты озвучивают вопросы, которые поступают от жителей республики", – сообщила Чиплакова.
Глава Северной Осетии предложил направлять представителей ОП в министерства и ведомства, где они смогут осуществлять общественный контроль непосредственно внутри органов исполнительной власти, быть включенными в их работу. Кроме того, подчеркнул он, противодействию коррупции должен служить постоянный диалог органов власти с населением.
"Очень важно разговаривать с людьми, ведь порой некоторые вопросы возникают оттого, что они не знают, что происходит. Все мы работаем на благо людей. А любое коррупционное проявление – это подрыв основ власти. Поэтому искоренять коррупцию – одна из наших основных задач", – заключил Меняйло.