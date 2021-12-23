https://ria.ru/20211223/menyaylo-1765185991.html

Сергей Меняйло: любое коррупционное проявление – это подрыв основ власти

Сергей Меняйло: любое коррупционное проявление – это подрыв основ власти - РИА Новости, 23.12.2021

Сергей Меняйло: любое коррупционное проявление – это подрыв основ власти

В Северной Осетии по поручению главы республики Сергея Меняйло будет создана межведомственная рабочая группа по выявлению скрытой аффилированности сотрудников... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:09

2021-12-23T17:09

2021-12-23T17:11

республика северная осетия - алания

республика северная осетия - алания

жкх

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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 дек – РИА Новости. В Северной Осетии по поручению главы республики Сергея Меняйло будет создана межведомственная рабочая группа по выявлению скрытой аффилированности сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления с исполнителями контрактов на обеспечение государственных и муниципальных нужд, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Такое решение принято на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РСО(А), на которой были рассмотрены итоги работы в уходящем году и планы антикоррупционной деятельности на 2022 год.Как сообщил руководитель управления главы РСО(А) по вопросам противодействия коррупции Эльбрус Баскаев, в 2021 году выявлен один факт аффилированности сотрудника органа исполнительной власти с исполнителем контракта на обеспечение государственных нужд, в результате чего сотрудник был уволен. Также проведена работа по формированию реестра добросовестных и недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей, контракты с которыми заключались в 2016-2021 годах.В свою очередь, председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова подчеркнула необходимость общественного наблюдения за реализацией национальных проектов, рассказав об итогах контроля за работами по нацпроекту "Жилье и городская среда".Глава Северной Осетии предложил направлять представителей ОП в министерства и ведомства, где они смогут осуществлять общественный контроль непосредственно внутри органов исполнительной власти, быть включенными в их работу. Кроме того, подчеркнул он, противодействию коррупции должен служить постоянный диалог органов власти с населением.

https://ria.ru/20211221/proekty-1764804786.html

https://ria.ru/20211206/nadbavki-1762385640.html

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республика северная осетия - алания, жкх