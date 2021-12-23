https://ria.ru/20211223/memorial-1765078589.html
"Мемориал"* вызывает у россиян депрессию, заявили в прокуратуре
"Мемориал"* вызывает у россиян депрессию, заявили в прокуратуре - РИА Новости, 23.12.2021
"Мемориал"* вызывает у россиян депрессию, заявили в прокуратуре
Материалы правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал"* негативно влияют на психологическое здоровье россиян, могут вызвать депрессию, заявил в четверг представитель... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:43
2021-12-23T12:43
2021-12-23T13:55
происшествия
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москва
прокуратура г. москвы
генеральная прокуратура рф
мемориал
правозащитный центр "мемориал"
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Материалы правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал"* негативно влияют на психологическое здоровье россиян, могут вызвать депрессию, заявил в четверг представитель столичной прокуратуры в Мосгорсуде."Организация неоднократно нарушала закон об иноагентах, игнорируя маркировки. Из-за этого граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям… Это может привести к различным последствиям: формированию негативного общественного мнения или … к депрессии", - сказал прокурор, обосновывая необходимость ликвидации "Мемориала"*.При этом, по его словам, "видимые последствия" негативного влияния "Мемориала"* на россиян пока не представляется возможным представить в суде, поскольку прокуратора работает "на предотвращение".Прокурор отметил, что ведомство обратилось с иском о ликвидации только сейчас, поскольку организация "широко известна и длительное время занимается правозащитными функциями".По его словам, "Мемориал"* больше десяти раз привлекали к ответственности за отсутствие маркировки, а с его материалами ознакомился "широкий круг лиц, который не был предупрежден" об их статусе."С признания организации иноагентом прошло много лет. Были многочисленные привлечения к ответственности, но ситуация не меняется. Только когда эти нарушения превысили разумное количество, прокуратура обратилась в суд", - повторил представитель прокуратуры.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации "Международного мемориала"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Причиной заявлений ведомство назвало систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности ПЦ оправдание террористических и экстремистских организаций."Международный Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. ПЦ "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764120180.html
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происшествия, ссср, москва, прокуратура г. москвы, генеральная прокуратура рф, мемориал, правозащитный центр "мемориал", россия
12:43 23.12.2021 (обновлено: 13:55 23.12.2021)
"Мемориал"* вызывает у россиян депрессию, заявили в прокуратуре
Прокуратура Москвы: материалы "Мемориала"* вызывают у россиян депрессию
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Материалы правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал
"* негативно влияют на психологическое здоровье россиян, могут вызвать депрессию, заявил в четверг представитель столичной прокуратуры в Мосгорсуде.
"Организация неоднократно нарушала закон об иноагентах, игнорируя маркировки. Из-за этого граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям… Это может привести к различным последствиям: формированию негативного общественного мнения или … к депрессии", - сказал прокурор, обосновывая необходимость ликвидации "Мемориала"*.
При этом, по его словам, "видимые последствия" негативного влияния "Мемориала"* на россиян пока не представляется возможным представить в суде, поскольку прокуратора работает "на предотвращение".
Прокурор отметил, что ведомство обратилось с иском о ликвидации только сейчас, поскольку организация "широко известна и длительное время занимается правозащитными функциями".
По его словам, "Мемориал"* больше десяти раз привлекали к ответственности за отсутствие маркировки, а с его материалами ознакомился "широкий круг лиц, который не был предупрежден" об их статусе.
"С признания организации иноагентом прошло много лет. Были многочисленные привлечения к ответственности, но ситуация не меняется. Только когда эти нарушения превысили разумное количество, прокуратура обратилась в суд", - повторил представитель прокуратуры.
В ноябре Генпрокуратура
и прокуратура Москвы
направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации "Международного мемориала"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"
*.
Причиной заявлений ведомство назвало систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности ПЦ оправдание террористических и экстремистских организаций.
"Международный Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР
, реабилитацией жертв и помощью их семьям. ПЦ "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация, выполняющая функции иноагента