https://ria.ru/20211223/medvedchuk-1765062004.html

ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста

ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста - РИА Новости, 23.12.2021

ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста

Руководители стран Евросоюза потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T11:38

2021-12-23T11:38

2021-12-23T12:51

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748316877_0:0:2881:1621_1920x0_80_0_0_c84e27a2399c81e908d7caa42fcd2729.jpg

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Руководители стран Евросоюза потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука из-под домашнего ареста, пишет интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники."Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию", — говорится в сообщении.По словам источника, кроме пункта об освобождении политика, главы стран ЕС указали на необходимость снять санкции СНБО с оппозиционных СМИ, в том числе против "Страны" и других трех телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года.Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил его под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет до 31 октября. Позднее политику по этому делу избрали меру пресечения в виде личных обязательств, он должен приходить к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.В октябре Медведчуку огласили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, политик в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством страны. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, после его продлили. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.

https://ria.ru/20211220/podozreniya-1764628349.html

https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758453137.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь