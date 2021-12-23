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ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста
ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста - РИА Новости, 23.12.2021
ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста
Руководители стран Евросоюза потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:38
2021-12-23T12:51
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Руководители стран Евросоюза потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука из-под домашнего ареста, пишет интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники."Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию", — говорится в сообщении.По словам источника, кроме пункта об освобождении политика, главы стран ЕС указали на необходимость снять санкции СНБО с оппозиционных СМИ, в том числе против "Страны" и других трех телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года.Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил его под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет до 31 октября. Позднее политику по этому делу избрали меру пресечения в виде личных обязательств, он должен приходить к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.В октябре Медведчуку огласили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, политик в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством страны. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, после его продлили. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
https://ria.ru/20211220/podozreniya-1764628349.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
11:38 23.12.2021 (обновлено: 12:51 23.12.2021)
 
ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста

"Страна.ua": ЕС потребовал от Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Руководители стран Евросоюза потребовали от президента Украины Владимира Зеленского освободить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктора Медведчука из-под домашнего ареста, пишет интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
"Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию", — говорится в сообщении.
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По словам источника, кроме пункта об освобождении политика, главы стран ЕС указали на необходимость снять санкции СНБО с оппозиционных СМИ, в том числе против "Страны" и других трех телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года.

"По мнению европейцев, эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке", — добавил источник.

Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил его под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет до 31 октября. Позднее политику по этому делу избрали меру пресечения в виде личных обязательств, он должен приходить к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
В октябре Медведчуку огласили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, политик в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством страны. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, после его продлили. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
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