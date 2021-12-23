https://ria.ru/20211223/mazut-1765032825.html

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ дополнительно доставили пять цистерн мазута

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ дополнительно доставили пять цистерн мазута - РИА Новости, 23.12.2021

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ дополнительно доставили пять цистерн мазута

Пять цистерн с более 300 тонн мазута доставлены на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар и идут восстановительные работы, сообщает республиканский оперативный... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T07:31

2021-12-23T07:31

2021-12-23T12:15

происшествия

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Пять цистерн с более 300 тонн мазута доставлены на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар и идут восстановительные работы, сообщает республиканский оперативный штаб.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. В четверг приостановлена работа детских садов.По данным мэрии, 23-24 декабря в Улан-Удэ без осадков. Температура ночью до -33, днем до -24.В штабе отмечают, что запас мазута на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с учетом поступивших цистерн на текущий момент составляет 1040 тонн, это трехдневный запас. Проводится запуск резервного оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Максимальная тепловая нагрузка перебрасывается на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. Параметры теплоснабжения снижены.По уточненным данным оперштаба, в зону аварийного отключения от горячего водоснабжения в связи с аварией на ТЭЦ-1 попала большая часть Железнодорожного района, кроме мкрн Загорск, Новый Зеленый, улиц Лысогорская, Дарвина, школ №13, Юннатов 2а, Невская, 1. Всего под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы - среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.

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происшествия, улан-удэ