https://ria.ru/20211223/mazut-1765032825.html
На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ дополнительно доставили пять цистерн мазута
На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ дополнительно доставили пять цистерн мазута - РИА Новости, 23.12.2021
На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ дополнительно доставили пять цистерн мазута
Пять цистерн с более 300 тонн мазута доставлены на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар и идут восстановительные работы, сообщает республиканский оперативный... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T07:31
2021-12-23T07:31
2021-12-23T12:15
происшествия
улан-удэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765058125_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_d2a2e3b0e6ec21b6d9ab785403c72554.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Пять цистерн с более 300 тонн мазута доставлены на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар и идут восстановительные работы, сообщает республиканский оперативный штаб.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. В четверг приостановлена работа детских садов.По данным мэрии, 23-24 декабря в Улан-Удэ без осадков. Температура ночью до -33, днем до -24.В штабе отмечают, что запас мазута на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с учетом поступивших цистерн на текущий момент составляет 1040 тонн, это трехдневный запас. Проводится запуск резервного оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Максимальная тепловая нагрузка перебрасывается на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. Параметры теплоснабжения снижены.По уточненным данным оперштаба, в зону аварийного отключения от горячего водоснабжения в связи с аварией на ТЭЦ-1 попала большая часть Железнодорожного района, кроме мкрн Загорск, Новый Зеленый, улиц Лысогорская, Дарвина, школ №13, Юннатов 2а, Невская, 1. Всего под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы - среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.
https://ria.ru/20211223/proverka-1765032669.html
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765058125_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_1ce1ceb613834bb13fe351cd90b1a855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ
07:31 23.12.2021 (обновлено: 12:15 23.12.2021)
На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ дополнительно доставили пять цистерн мазута
На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ дополнительно доставили пять цистерн с более 300 тонн мазута
КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости.
Пять цистерн с более 300 тонн мазута доставлены на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
, где произошел пожар и идут восстановительные работы, сообщает республиканский оперативный штаб.
Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим республиканского уровня. В четверг приостановлена работа детских садов.
"На Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 организована дополнительная поставка мазута. На станцию 23 декабря уже дополнительно прибыло 5 цистерн с мазутом в количестве 320 тонн. Также организована дополнительная поставка жидкого топлива в количестве 10 цистерн в ближайшие дни и рассматривается возможность дополнительных поставок автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, 23-24 декабря в Улан-Удэ без осадков. Температура ночью до -33, днем до -24.
В штабе отмечают, что запас мазута на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с учетом поступивших цистерн на текущий момент составляет 1040 тонн, это трехдневный запас. Проводится запуск резервного оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Максимальная тепловая нагрузка перебрасывается на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. Параметры теплоснабжения снижены.
По уточненным данным оперштаба, в зону аварийного отключения от горячего водоснабжения в связи с аварией на ТЭЦ-1 попала большая часть Железнодорожного района, кроме мкрн Загорск, Новый Зеленый, улиц Лысогорская, Дарвина, школ №13, Юннатов 2а, Невская, 1. Всего под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы - среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.