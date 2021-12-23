https://ria.ru/20211223/lyubimchiki-1765130140.html
Путин ответил на вопрос о любимчиках среди министров
Путин ответил на вопрос о любимчиках среди министров - РИА Новости, 23.12.2021
Путин ответил на вопрос о любимчиках среди министров
Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что у него нет любимчиков в правительстве, а на какие-то недоработки он указывает вне зависимости от личных... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:17
2021-12-23T15:17
2021-12-23T15:29
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что у него нет любимчиков в правительстве, а на какие-то недоработки он указывает вне зависимости от личных предпочтений."У меня не может быть любимчиков, и такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо", - сказал президент в ходе большой ежегодной пресс-конференции."Если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений, я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем и обсуждаем", - добавил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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политика, владимир путин, россия
15:17 23.12.2021 (обновлено: 15:29 23.12.2021)
Путин ответил на вопрос о любимчиках среди министров
Президент Путин: у меня не может быть любимчиков, если есть недоработки — указываю