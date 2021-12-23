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В Луганск прибыли автомобили с российской гуманитарной помощью
В Луганск прибыли автомобили с российской гуманитарной помощью - РИА Новости, 23.12.2021
В Луганск прибыли автомобили с российской гуманитарной помощью
Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:16
2021-12-23T10:16
в мире
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оон
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР."Автомобили 105-го конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - сказал представитель пресс-службы.Предыдущая колонна прибыла в Луганск 25 ноября. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 104 колонны МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211213/pokaz-1762919653.html
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в мире, киев, оон, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато, россия
10:16 23.12.2021
 
В Луганск прибыли автомобили с российской гуманитарной помощью

В Луганск прибыли автомобили МЧС с российской гуманитарной помощью

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь. Архивное фото
Гуманитарная помощь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 105-го конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - сказал представитель пресс-службы.
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Предыдущая колонна прибыла в Луганск 25 ноября. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 104 колонны МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 13:00
В Кремле рассказали о сложностях с гуманитарной помощью Донбассу
 
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