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Власти Улан-Удэ открыли "горячую линию" из-за аварии на ТЭЦ-1
Власти Улан-Удэ открыли "горячую линию" из-за аварии на ТЭЦ-1 - РИА Новости, 23.12.2021
Власти Улан-Удэ открыли "горячую линию" из-за аварии на ТЭЦ-1
Власти Улан-Удэ в связи с пожаром на ТЭЦ-1 открыли для населения круглосуточную "горячую линию", сообщается в Instagram мэрии. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T05:34
2021-12-23T05:34
2021-12-23T12:07
происшествия
улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Власти Улан-Удэ в связи с пожаром на ТЭЦ-1 открыли для населения круглосуточную "горячую линию", сообщается в Instagram мэрии.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим ЧС республиканского уровня. В четверг приостановлена работа детских садов и школ.По данным мэрии, 23-24 декабря в Улан-Удэ без осадков. Температура ночью -31,-33, днем -22,-24.По данным главы города, в данный момент ограничено горячее водоснабжение в части Железнодорожного района и центральной части Советского района города. В настоящее время определяется масштаб и порядок технологических работ. Устранить аварию планируется в течение шести-семи часов. На теплотрассе циркуляция идет.
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происшествия, улан-удэ
05:34 23.12.2021 (обновлено: 12:07 23.12.2021)
Власти Улан-Удэ открыли "горячую линию" из-за аварии на ТЭЦ-1
Власти Улан-Удэ из-за пожара на ТЭЦ-1 открыли для населения круглосуточную "горячую линию"
КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости.
Власти Улан-Удэ
в связи с пожаром на ТЭЦ-1 открыли для населения круглосуточную "горячую линию", сообщается в Instagram
мэрии.
Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим ЧС республиканского уровня. В четверг приостановлена работа детских садов и школ.
"Уважаемые горожане! Открыта "горячая линия" для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1. Всю информацию по отключению тепло и водоснабжения, а также по работе социальной сферы вы можете получить по телефонам единой дежурной диспетчерской службы г. Улан-Удэ 21-36-65, 21-29-72", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, 23-24 декабря в Улан-Удэ без осадков. Температура ночью -31,-33, днем -22,-24.
По данным главы города, в данный момент ограничено горячее водоснабжение в части Железнодорожного района и центральной части Советского района города. В настоящее время определяется масштаб и порядок технологических работ. Устранить аварию планируется в течение шести-семи часов. На теплотрассе циркуляция идет.