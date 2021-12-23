https://ria.ru/20211223/liniya-1765030017.html

Власти Улан-Удэ открыли "горячую линию" из-за аварии на ТЭЦ-1

Власти Улан-Удэ открыли "горячую линию" из-за аварии на ТЭЦ-1 - РИА Новости, 23.12.2021

Власти Улан-Удэ открыли "горячую линию" из-за аварии на ТЭЦ-1

Власти Улан-Удэ в связи с пожаром на ТЭЦ-1 открыли для населения круглосуточную "горячую линию", сообщается в Instagram мэрии. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T05:34

2021-12-23T05:34

2021-12-23T12:07

происшествия

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Власти Улан-Удэ в связи с пожаром на ТЭЦ-1 открыли для населения круглосуточную "горячую линию", сообщается в Instagram мэрии.Утром в четверг поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. По уточненным данным правительства, на станции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим ЧС республиканского уровня. В четверг приостановлена работа детских садов и школ.По данным мэрии, 23-24 декабря в Улан-Удэ без осадков. Температура ночью -31,-33, днем -22,-24.По данным главы города, в данный момент ограничено горячее водоснабжение в части Железнодорожного района и центральной части Советского района города. В настоящее время определяется масштаб и порядок технологических работ. Устранить аварию планируется в течение шести-семи часов. На теплотрассе циркуляция идет.

https://ria.ru/20211223/otselenie-1765029738.html

улан-удэ

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происшествия, улан-удэ