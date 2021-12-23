https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html

Минздрав рассказал о помощи детям со СМА от "Круга добра"

Минздрав рассказал о помощи детям со СМА от "Круга добра" - РИА Новости, 23.12.2021

Минздрав рассказал о помощи детям со СМА от "Круга добра"

В России 1085 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) получают помощь по линии фонда "Круг добра", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:09

2021-12-23T16:09

2021-12-23T17:20

общество

здоровье - общество

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России 1085 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) получают помощь по линии фонда "Круг добра", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.По медицинским показаниям им необходимо лечение одним из трех имеющихся на рынке препаратов: "Спинраза", "Эврисди" или "Золгенсма"."Для 22 из них за счет средств фонда "Круг добра" закуплен самый дорогой препарат в мире — "Золгенсма". Двадцать детей его уже получили", — отметили в министерстве.В каждом регионе есть сотрудник органа управления здравоохранением, ответственный за работу с фондом. Как указали в пресс-службе, экспертный совет "Круга добра", куда входят ведущие специалисты страны, оперативно решает вопросы включения маленьких пациентов в программы лекарственного обеспечения по заявкам субъектов.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать.В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни: "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. Препарат "Золгенсма" — самый дорогой в мире, стоимость одной инъекции оценивается от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.Фонд "Круг добра" получает заявки на лекарства от родителей, главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения. Финансирование его деятельности осуществляется за счет повышенной ставки НДФЛ для доходов, превышающих пять миллионов рублей в год.

https://ria.ru/20211210/preparat-1763055619.html

https://ria.ru/20211222/biobank-1764884590.html

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общество, здоровье - общество, россия, фонд "круг добра"