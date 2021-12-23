Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211223/lechenie-1765166932.html
Минздрав рассказал о помощи детям со СМА от "Круга добра"
Минздрав рассказал о помощи детям со СМА от "Круга добра" - РИА Новости, 23.12.2021
Минздрав рассказал о помощи детям со СМА от "Круга добра"
В России 1085 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) получают помощь по линии фонда "Круг добра", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:09
2021-12-23T17:20
общество
здоровье - общество
россия
фонд "круг добра"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763023767_0:0:2308:1298_1920x0_80_0_0_0f0a1d64a81bc538c88e8e99de5a1ff7.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России 1085 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) получают помощь по линии фонда "Круг добра", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.По медицинским показаниям им необходимо лечение одним из трех имеющихся на рынке препаратов: "Спинраза", "Эврисди" или "Золгенсма"."Для 22 из них за счет средств фонда "Круг добра" закуплен самый дорогой препарат в мире — "Золгенсма". Двадцать детей его уже получили", — отметили в министерстве.В каждом регионе есть сотрудник органа управления здравоохранением, ответственный за работу с фондом. Как указали в пресс-службе, экспертный совет "Круга добра", куда входят ведущие специалисты страны, оперативно решает вопросы включения маленьких пациентов в программы лекарственного обеспечения по заявкам субъектов.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать.В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни: "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. Препарат "Золгенсма" — самый дорогой в мире, стоимость одной инъекции оценивается от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.Фонд "Круг добра" получает заявки на лекарства от родителей, главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения. Финансирование его деятельности осуществляется за счет повышенной ставки НДФЛ для доходов, превышающих пять миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20211210/preparat-1763055619.html
https://ria.ru/20211222/biobank-1764884590.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763015746_12:0:1789:1333_1920x0_80_0_0_34f6ac4bd9a09217756f04f58a0f35d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, фонд "круг добра"
16:09 23.12.2021 (обновлено: 17:20 23.12.2021)
 
Минздрав рассказал о помощи детям со СМА от "Круга добра"

Минздрав: 1085 детей со спинальной мышечной атрофией получают помощь от "Круга добра"

© Depositphotos / oasisamuelПервый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма)
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Depositphotos / oasisamuel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России 1085 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) получают помощь по линии фонда "Круг добра", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
По медицинским показаниям им необходимо лечение одним из трех имеющихся на рынке препаратов: "Спинраза", "Эврисди" или "Золгенсма".
"Для 22 из них за счет средств фонда "Круг добра" закуплен самый дорогой препарат в мире — "Золгенсма". Двадцать детей его уже получили", — отметили в министерстве.
В каждом регионе есть сотрудник органа управления здравоохранением, ответственный за работу с фондом. Как указали в пресс-службе, экспертный совет "Круга добра", куда входят ведущие специалисты страны, оперативно решает вопросы включения маленьких пациентов в программы лекарственного обеспечения по заявкам субъектов.
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 04:14
В России зарегистрировали препарат для лечения СМА "Золгенсма"
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать.
В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни: "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. Препарат "Золгенсма" — самый дорогой в мире, стоимость одной инъекции оценивается от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.
Фонд "Круг добра" получает заявки на лекарства от родителей, главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения. Финансирование его деятельности осуществляется за счет повышенной ставки НДФЛ для доходов, превышающих пять миллионов рублей в год.
Эксперты обсудили вопросы создание регистров и биобанка редких болезней - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 12:53
Эксперты обсудили вопросы создание регистров и биобанка редких болезней
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФонд "Круг добра"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
23:00Президент Черногории заразился коронавирусом
Лента новостейМолния
Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТОПрезидент Черногории заразился коронавирусом