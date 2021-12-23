https://ria.ru/20211223/kursk-1765209632.html

Жителю Курска, откусившему ухо коллеге, дали два года колонии

Жителю Курска, откусившему ухо коллеге, дали два года колонии - РИА Новости, 23.12.2021

Жителю Курска, откусившему ухо коллеге, дали два года колонии

Кировский районный суд Курска приговорил к двум годам колонии местного жителя, который на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо, говорится в... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:44

2021-12-23T18:44

2021-12-23T18:44

происшествия

курск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Кировский районный суд Курска приговорил к двум годам колонии местного жителя, который на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо, говорится в сообщении суда.По данным управления МВД по региону, инцидент произошел в октябре прошлого года в парке "Новая Боевка" на корпоративе коммерческой организации. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с ранее незнакомым 35-летним коллегой, который также был пьян. Подсудимый повалил его на землю и придавил своим телом."Затем Смиренин В.Ю. укусил зубами за выставленный потерпевшим перед собой средний палец правой руки, после чего вновь укусил потерпевшего зубами в область левого предплечья, причинив своими действиями потерпевшему телесные повреждения и физическую боль. В дальнейшем Смиренин В.Ю. откусил зубами часть левой ушной раковины потерпевшего", - сообщает суд.Потерпевший сразу обратился за помощью к медикам, по факту произошедшего было возбуждено дело. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему нанесен тяжкий вред здоровью, поскольку "увечья не подлежат восстановлению", хотя мужчине и удалось сохранить слух.В ходе судебного разбирательства подсудимый выплатил потерпевшему в счет возмещения морального вреда 800 тысяч рублей. "Приговором суда от 23 декабря 2021 года Смиренину В.Ю. назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20211025/ukho-1756171347.html

https://ria.ru/20210322/taksist-1602324353.html

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск