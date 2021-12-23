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Жителю Курска, откусившему ухо коллеге, дали два года колонии
Жителю Курска, откусившему ухо коллеге, дали два года колонии - РИА Новости, 23.12.2021
Жителю Курска, откусившему ухо коллеге, дали два года колонии
Кировский районный суд Курска приговорил к двум годам колонии местного жителя, который на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо, говорится в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:44
2021-12-23T18:44
происшествия
курск
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Кировский районный суд Курска приговорил к двум годам колонии местного жителя, который на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо, говорится в сообщении суда.По данным управления МВД по региону, инцидент произошел в октябре прошлого года в парке "Новая Боевка" на корпоративе коммерческой организации. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с ранее незнакомым 35-летним коллегой, который также был пьян. Подсудимый повалил его на землю и придавил своим телом."Затем Смиренин В.Ю. укусил зубами за выставленный потерпевшим перед собой средний палец правой руки, после чего вновь укусил потерпевшего зубами в область левого предплечья, причинив своими действиями потерпевшему телесные повреждения и физическую боль. В дальнейшем Смиренин В.Ю. откусил зубами часть левой ушной раковины потерпевшего", - сообщает суд.Потерпевший сразу обратился за помощью к медикам, по факту произошедшего было возбуждено дело. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему нанесен тяжкий вред здоровью, поскольку "увечья не подлежат восстановлению", хотя мужчине и удалось сохранить слух.В ходе судебного разбирательства подсудимый выплатил потерпевшему в счет возмещения морального вреда 800 тысяч рублей. "Приговором суда от 23 декабря 2021 года Смиренину В.Ю. назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20211025/ukho-1756171347.html
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происшествия, курск
18:44 23.12.2021
 
Жителю Курска, откусившему ухо коллеге, дали два года колонии

Житель Курска, откусивший ухо коллеге на корпоративе, получил два года колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Кировский районный суд Курска приговорил к двум годам колонии местного жителя, который на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо, говорится в сообщении суда.
По данным управления МВД по региону, инцидент произошел в октябре прошлого года в парке "Новая Боевка" на корпоративе коммерческой организации. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с ранее незнакомым 35-летним коллегой, который также был пьян. Подсудимый повалил его на землю и придавил своим телом.
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"Затем Смиренин В.Ю. укусил зубами за выставленный потерпевшим перед собой средний палец правой руки, после чего вновь укусил потерпевшего зубами в область левого предплечья, причинив своими действиями потерпевшему телесные повреждения и физическую боль. В дальнейшем Смиренин В.Ю. откусил зубами часть левой ушной раковины потерпевшего", - сообщает суд.
Потерпевший сразу обратился за помощью к медикам, по факту произошедшего было возбуждено дело. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему нанесен тяжкий вред здоровью, поскольку "увечья не подлежат восстановлению", хотя мужчине и удалось сохранить слух.
В ходе судебного разбирательства подсудимый выплатил потерпевшему в счет возмещения морального вреда 800 тысяч рублей. "Приговором суда от 23 декабря 2021 года Смиренину В.Ю. назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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