https://ria.ru/20211223/krym-1765090024.html

Крымчанам невозможно было отказать в защите в 2014 году, заявил Путин

Крымчанам невозможно было отказать в защите в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Крымчанам невозможно было отказать в защите в 2014 году, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что жителям Крыма было невозможно отказать в защите после переворота на Украине. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:14

2021-12-23T13:14

2021-12-23T14:31

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

украина

севастополь

республика крым

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что жителям Крыма было невозможно отказать в защите после переворота на Украине."...что произошло в 2014 году - госпереворот, кровавый - людей убивали и сжигали... Зачем? Ответа нет. ...После этого возник Крым, а как мы могли отказать Севастополю и Крыму - людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло, невозможно! Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", - сказал он в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765113843.html

украина

севастополь

республика крым

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украина, севастополь, республика крым, владимир путин, россия