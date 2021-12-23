https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765192878.html

В США одобрили таблетки от COVID-19 производства Merck

В США одобрили таблетки от COVID-19 производства Merck - РИА Новости, 23.12.2021

В США одобрили таблетки от COVID-19 производства Merck

Власти США одобрили препарат от COVID в виде таблетки производства Merck, сообщил медицинский регулятор FDA. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:38

2021-12-23T17:38

2021-12-23T17:38

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Власти США одобрили препарат от COVID в виде таблетки производства Merck, сообщил медицинский регулятор FDA.Препарат молнупиравир предназначен для лечения легкого и среднего течения заболевания у взрослых, находящихся в группе риска.Это уже второй пероральный препарат от коронавируса на американском рынке после таблетки производства Pfizer. Когда молнупиравир поступит в продажу, пока не ясно.

https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765083962.html

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в мире, сша, коронавирус covid-19