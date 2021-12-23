https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765114538.html
"МИР 19" противопоказан беременным и кормящим женщинам
"МИР 19" противопоказан беременным и кормящим женщинам - РИА Новости, 23.12.2021
"МИР 19" противопоказан беременным и кормящим женщинам
Препарат "МИР 19" противопоказан беременным и кормящим женщинам, следует из инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:28
2021-12-23T14:28
2021-12-23T14:54
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Препарат "МИР 19" противопоказан беременным и кормящим женщинам, следует из инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.Минздрав России в среду зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19", разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства."Противопоказания: беременность и период грудного вскармливания", - говорится в документе.
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14:28 23.12.2021 (обновлено: 14:54 23.12.2021)
"МИР 19" противопоказан беременным и кормящим женщинам
Инструкция: препарат от коронавируса "МИР 19" противопоказан беременным и кормящим матерям