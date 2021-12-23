https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765114538.html

"МИР 19" противопоказан беременным и кормящим женщинам

"МИР 19" противопоказан беременным и кормящим женщинам - РИА Новости, 23.12.2021

"МИР 19" противопоказан беременным и кормящим женщинам

Препарат "МИР 19" противопоказан беременным и кормящим женщинам, следует из инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:28

2021-12-23T14:28

2021-12-23T14:54

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Препарат "МИР 19" противопоказан беременным и кормящим женщинам, следует из инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств.Минздрав России в среду зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19", разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства."Противопоказания: беременность и период грудного вскармливания", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764974429.html

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