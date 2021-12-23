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Повторно заражаются коронавирусом один процент переболевших, заявил Путин
Повторно заражаются коронавирусом один процент переболевших, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Повторно заражаются коронавирусом один процент переболевших, заявил Путин
Повторные заражения коронавирусом возможны, но это 1% от переболевших, а из вакцинированных – 3-4%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:01
2021-12-23T13:01
2021-12-23T13:15
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
коронавирус covid-19
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Повторные заражения коронавирусом возможны, но это 1% от переболевших, а из вакцинированных – 3-4%, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, повторные заражения возможны, и они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей", -сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ria.ru/20211223/putin-1765090114.html
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общество, владимир путин, коронавирус covid-19, россия, вакцинация россиян от covid-19
13:01 23.12.2021 (обновлено: 13:15 23.12.2021)
Повторно заражаются коронавирусом один процент переболевших, заявил Путин
Президент Путин заявил, что коронавирусом заражаются три-четыре процента вакцинированных