https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765085654.html

Повторно заражаются коронавирусом один процент переболевших, заявил Путин

Повторно заражаются коронавирусом один процент переболевших, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Повторно заражаются коронавирусом один процент переболевших, заявил Путин

Повторные заражения коронавирусом возможны, но это 1% от переболевших, а из вакцинированных – 3-4%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:01

2021-12-23T13:01

2021-12-23T13:15

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

коронавирус covid-19

россия

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765085023_0:106:3451:2047_1920x0_80_0_0_0927b69062e1ccec99f8b3b215fd6e16.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Повторные заражения коронавирусом возможны, но это 1% от переболевших, а из вакцинированных – 3-4%, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, повторные заражения возможны, и они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей", -сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/putin-1765090114.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, коронавирус covid-19, россия, вакцинация россиян от covid-19