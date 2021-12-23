https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765084604.html

Путин объяснил, чем вызваны новые волны коронавируса

Путин объяснил, чем вызваны новые волны коронавируса - РИА Новости, 23.12.2021

Путин объяснил, чем вызваны новые волны коронавируса

Новые волны коронавируса вызваны его способностью к мутации, новые штаммы появляются там, где есть проблемы со здравоохранением, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:58

2021-12-23T12:58

2021-12-23T13:07

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новые волны коронавируса вызваны его способностью к мутации, новые штаммы появляются там, где есть проблемы со здравоохранением, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается новых волн коронавирусной инфекции, новых штаммов: чем это вызвано? Вызвано способностью к мутациям этого вируса. Вот и все, это очень простой ответ. И новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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