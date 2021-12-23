https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765070459.html
Путин прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса
Путин прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 23.12.2021
Путин прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса
Борьба с коронавирусом в мире еще продолжается, мы знаем об опасности нового штамма "омикрон", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:17
2021-12-23T12:17
2021-12-23T12:32
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Борьба с коронавирусом в мире еще продолжается, мы знаем об опасности нового штамма "омикрон", заявил президент России Владимир Путин."Вы сказали: весь мир вел борьбу с коронавирусной инфекцией. Продолжается эта борьба. Мы знаем и об опасностях распространения "омикрона", нового штамма (коронавируса). Думаю, что в ходе сегодняшней встречи удастся об этом поговорить", - сказал Путин, обращаясь к журналистам на ежегодной пресс-конференции. Таким образом глава государства ответил на вопрос, как борьба с коронавирусом затронула экономику России и как страна выбирается из экономического кризиса.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/omikron-1765061138.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:17 23.12.2021 (обновлено: 12:32 23.12.2021)
Путин прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса
Президент Путин: все знают об опасности нового штамма "омикрон"