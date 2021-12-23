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В Москве за сутки госпитализировали 714 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 714 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 714 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 714 человек с COVID, на ИВЛ находятся 526 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:11
2021-12-23T12:11
2021-12-23T12:11
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 714 человек с COVID, на ИВЛ находятся 526 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3062 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 714 человек. На ИВЛ находятся 526 человек", - говорится в сообщении.В городе выздоровели ещё 3292 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 846 440. В столице скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 714 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 714 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 526 человек