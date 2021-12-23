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Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену

Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену - РИА Новости, 23.12.2021

Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену

Российский бизнесмен Владислав Клюшин до ареста в Швейцарии и экстрадиции в США отверг попытки американских и британских спецслужб вступить с ним в контакт,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T00:33

2021-12-23T00:33

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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Российский бизнесмен Владислав Клюшин до ареста в Швейцарии и экстрадиции в США отверг попытки американских и британских спецслужб вступить с ним в контакт, сообщил телеканал NBC со ссылкой на его адвоката Оливера Сирика.Власти США подозревают учредителя IT-компании "М13" в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников.Телеканал цитирует Сирика, который сообщил, что западные спецслужбы искали подходы к Клюшину во время его путешествий по Европе, но получили отказ."Он воспринимался американской разведкой как некто, кто может иметь конфиденциальную информацию о государственных тайнах... Не секрет, что его компания имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными разведывательными службами", - сказал адвокат, представлявший интересы россиянина в Швейцарии на этапе борьбы против его выдачи США.Клюшина экстрадировали 18 декабря - спустя несколько дней после того, как швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов. В среду россиянин впервые предстал перед американским судом.

https://ria.ru/20211220/klyushin-1764613771.html

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в мире, сша, швейцария, россия