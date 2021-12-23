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Белый дом сообщил о консультациях с партнерами в ЕС по России и Украине
Белый дом сообщил о консультациях с партнерами в ЕС по России и Украине - РИА Новости, 23.12.2021
Белый дом сообщил о консультациях с партнерами в ЕС по России и Украине
Консультации США с европейскими партнерами по РФ и Украине продолжаются "в реальном времени", заявил журналистам высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:50
2021-12-23T19:50
в мире
сша
нато
администрация президента сша
россия
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Консультации США с европейскими партнерами по РФ и Украине продолжаются "в реальном времени", заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации."Любой диалог с Россией сопровождается тесными консультациями при полном участии европейских партнеров и союзников. Эти консультации проходят в режиме реального времени", - сказал чиновникВ последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, сша, нато, администрация президента сша, россия
19:50 23.12.2021
 
Белый дом сообщил о консультациях с партнерами в ЕС по России и Украине

Белый дом: США "в реальном времени" консультируются с партнерами в ЕС по России и Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Консультации США с европейскими партнерами по РФ и Украине продолжаются "в реальном времени", заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Любой диалог с Россией сопровождается тесными консультациями при полном участии европейских партнеров и союзников. Эти консультации проходят в режиме реального времени", - сказал чиновник
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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