https://ria.ru/20211223/konferentsiya-1765052144.html

Организаторы пресс-конференции Путина установили дезинфицирующие рамки

Организаторы пресс-конференции Путина установили дезинфицирующие рамки - РИА Новости, 23.12.2021

Организаторы пресс-конференции Путина установили дезинфицирующие рамки

Организаторы ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина установили на площадке "Манежа" в Москве специальные дезинфицирующие рамки, они... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:45

2021-12-23T10:45

2021-12-23T11:59

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

здоровье - общество

елена крылова

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Организаторы ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина установили на площадке "Манежа" в Москве специальные дезинфицирующие рамки, они обрабатывают серебром всех журналистов, пришедших на мероприятие, рассказала пресс-секретарь, советник управляющего делами главы государства Елена Крылова."Это уникальный такой прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. Это абсолютно безопасно. Наоборот: я бы сказала, что это даже полезно", - сказала Крылова в эфире канала "Россия 24". Также во всех помещениях, где работают журналисты, установлены санитайзеры, добавила она.На входе в "Манеж" организована проверка ПЦР-тестов на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости. Журналисты проверялись на инфекцию 19, 21 и 22 декабря.Кроме того, в пресс-центре организована зона для кофе-брейка. Сотрудникам СМИ предлагают фрукты, запечатанные в пластиковую упаковку для санитарной безопасности, брускетты с моцареллой, круассаны с миндалем, конфеты ручной работы, пирожки с брусникой, блинчики с яблоком и корицей, десерт Павлова и другие закуски.На пресс-конференцию пришел музыкант Сергей Шнуров, который ранее уже участвовал в пресс-конференции в качестве генерального продюсера канала RTVI. Некоторое время он провел в пресс-центре, но селфи журналисты с ним не делали. "Пресс-конференция не моя, а фотографируюсь я", - недоумевает артист.

https://ria.ru/20211222/manezh-1765006215.html

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общество, владимир путин, здоровье - общество, елена крылова