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https://ria.ru/20211223/klimat-1765044144.html
В МИД заявили об отсутствии единства на Западе по климатической повестке
В МИД заявили об отсутствии единства на Западе по климатической повестке - РИА Новости, 23.12.2021
В МИД заявили об отсутствии единства на Западе по климатической повестке
Среди стран Запада нет единой позиции о том, какими средствами бороться с изменением климата, поэтому ограничения для государств и компаний могут пока носить... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:02
2021-12-23T10:02
в мире
оон
ирландия
москва
совет европы
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
василий небензя
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Среди стран Запада нет единой позиции о том, какими средствами бороться с изменением климата, поэтому ограничения для государств и компаний могут пока носить рекомендательный, а не юридически обязательный характер, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Ранее Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Ирландии и Нигера, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты. Против этого проекта также проголосовала Индия. Китай при голосовании воздержался."Что касается правозащитного аспекта, эта тема (климата - ред.) получает достаточно большое развитие сейчас и в рамках ООН, и в рамках Совета Европы. Если в рамках Совета ООН по правам человека периодически рассматривается эта тематика и вносятся проекты резолюций, то в рамках Совета Европы в настоящее время в руководящем комитете по правам человека и окружающей среде разрабатывается проект юридически необязательного документа. Скорее всего, это будет проект рекомендации комитета министров Совета Европы по данной тематике. Могу сказать, что даже в рамках Совета Европы и... группы западных государств... нет единого подхода к этой проблематике", - сказал он.Дипломат отметил, что в Совете Европы высказываются идеи о том, чтобы разработать проект дополнительного протокола к Европейской конвенции по правам человека с тем, чтобы можно было подавать иски в ЕСПЧ на возможные нарушения таких прав, связанных с изменением климата."Тут опять же единства позиций между государствами нет. Поэтому на данном этапе все будет двигаться, скорее всего, по линии разработки каких-то рекомендаций, стандартов, к которым хорошо было бы стремиться и их выполнять, чем к созданию какого-то юридически обязывающего документа", - подчеркнул Лукьянцев.Он добавил, что зачастую при разработке климатических ограничений вмешиваются интересы экономические и отчасти геополитические, одним из примеров является резолюция по климату и безопасности, которую заблокировала в Совбезе ООН Россия.Объясняя, почему Москва выступила против ирландско-нигерского проекта, постпред РФ Василий Небензя заявлял, что Россия возражает против создания нового направления работы Совета Безопасности ООН, которое утверждало бы "автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью, превращая научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос". По его словам, попытки представить изменения климата как угрозу международной безопасности уводят внимание Совбеза в сторону от истинных, коренных причин конфликтов.
https://ria.ru/20211213/klimat-1763549952.html
https://ria.ru/20211214/klimat-1763632327.html
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в мире, оон, ирландия, москва, совет европы, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), василий небензя, григорий лукьянцев, россия
10:02 23.12.2021
 
В МИД заявили об отсутствии единства на Западе по климатической повестке

Замдиректора департамента МИД Лукьянцев: на Западе нет единства по климатической повестке

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Среди стран Запада нет единой позиции о том, какими средствами бороться с изменением климата, поэтому ограничения для государств и компаний могут пока носить рекомендательный, а не юридически обязательный характер, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Ранее Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Ирландии и Нигера, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты. Против этого проекта также проголосовала Индия. Китай при голосовании воздержался.
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"Что касается правозащитного аспекта, эта тема (климата - ред.) получает достаточно большое развитие сейчас и в рамках ООН, и в рамках Совета Европы. Если в рамках Совета ООН по правам человека периодически рассматривается эта тематика и вносятся проекты резолюций, то в рамках Совета Европы в настоящее время в руководящем комитете по правам человека и окружающей среде разрабатывается проект юридически необязательного документа. Скорее всего, это будет проект рекомендации комитета министров Совета Европы по данной тематике. Могу сказать, что даже в рамках Совета Европы и... группы западных государств... нет единого подхода к этой проблематике", - сказал он.
Дипломат отметил, что в Совете Европы высказываются идеи о том, чтобы разработать проект дополнительного протокола к Европейской конвенции по правам человека с тем, чтобы можно было подавать иски в ЕСПЧ на возможные нарушения таких прав, связанных с изменением климата.
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"Тут опять же единства позиций между государствами нет. Поэтому на данном этапе все будет двигаться, скорее всего, по линии разработки каких-то рекомендаций, стандартов, к которым хорошо было бы стремиться и их выполнять, чем к созданию какого-то юридически обязывающего документа", - подчеркнул Лукьянцев.
Он добавил, что зачастую при разработке климатических ограничений вмешиваются интересы экономические и отчасти геополитические, одним из примеров является резолюция по климату и безопасности, которую заблокировала в Совбезе ООН Россия.
Объясняя, почему Москва выступила против ирландско-нигерского проекта, постпред РФ Василий Небензя заявлял, что Россия возражает против создания нового направления работы Совета Безопасности ООН, которое утверждало бы "автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью, превращая научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос". По его словам, попытки представить изменения климата как угрозу международной безопасности уводят внимание Совбеза в сторону от истинных, коренных причин конфликтов.
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В миреООНИрландияМоскваСовет ЕвропыСовет Безопасности ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Василий НебензяГригорий ЛукьянцевРоссия
 
 
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