https://ria.ru/20211223/khimoruzhie-1765229656.html

Пушилин: химоружие у Киева упаковано так, что его можно сбрасывать с дронов

Пушилин: химоружие у Киева упаковано так, что его можно сбрасывать с дронов - РИА Новости, 23.12.2021

Пушилин: химоружие у Киева упаковано так, что его можно сбрасывать с дронов

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что находящееся на Украине химическое оружие запаковано таким образом, что его... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:31

2021-12-23T20:31

2021-12-23T20:31

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что находящееся на Украине химическое оружие запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, кроме того, "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами"."Завезен был изначально антидот, дальше это химическое оружие, причем упаковано оно, если можно так сказать, таким образом, что его возможно сбрасывать и с беспилотного летательного аппарата, а такая практика в последние периоды часто применяется со стороны Украины", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Украина своими поступками и действиями никогда не оставляла возможности решить ситуацию в Донбассе именно силовым способом. "Сейчас как никогда близко к такому варианту развития событий", - отметил Пушилин.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html

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в мире, украина, нато, денис пушилин, днр, ситуация в днр и лнр