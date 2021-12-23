https://ria.ru/20211223/khimoruzhie-1765227673.html

В ДНР заявили, что доставка химоружия из США на Украину произошла в октябре

В ДНР заявили, что доставка химоружия из США на Украину произошла в октябре - РИА Новости, 23.12.2021

В ДНР заявили, что доставка химоружия из США на Украину произошла в октябре

Самолеты США поставили на Украину "антидот" от химического оружия еще в октябре, затем доставили сами отравляющие вещества, заявил официальный представитель... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:16

2021-12-23T20:16

2021-12-23T21:07

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Самолеты США поставили на Украину "антидот" от химического оружия еще в октябре, затем доставили сами отравляющие вещества, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Его выгрузили в киевском аэропорту Борисполь. Второй груз пришел в ноябре. "Оно (химоружие. — Прим. ред.) в колбах металлических по 45 миллиметров", — уточнил Басурин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сейчас химоружие хранится на складах в Харьковской области.В декабре глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании планируют провокацию с применением химических веществ в Донбассе. По его словам, для этого в Авдеевку и Красный Лиман привезли "резервуары с неустановленными химическими компонентами". В регионе находятся около 120 представителей американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ, сообщил Шойгу.В четверг глава ДНР Денис Пушилин сказал, что на Украине уже есть химоружие. Применит его Киев или нет — "вопрос времени", отметил он, выразив надежду на то, что этого все-таки не произойдет. Сами вещества, по его словам, упаковали таким образом, что их можно сбрасывать с беспилотников.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20211205/dnr-1762262948.html

https://ria.ru/20211223/khimoruzhie-1765229656.html

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