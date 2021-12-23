В Липецкой области реализуется принцип социального казначейства
ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Липецкие депутаты поддержали проект закона "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Этот документ еще называют "Социальным кодексом Липецкой области", поскольку в нем собраны все меры поддержки, которые существуют в регионе, отметили в пресс-службе.
Законопроект пришел на смену более старой версии документа, которая действовала в области более десяти лет. Из-за того, что старый закон постоянно пополнялся новыми видами социальной поддержки, он стал неудобен в использовании для жителей региона и органов власти. Новый документ приведен в соответствие с принципом социального казначейства.
"Сокращен перечень документов и сведений, которые предоставляют жители области для получения государственных услуг. Им не придется бегать по инстанциям – подать заявление можно будет в одном месте. Необходимая информация будет запрашиваться путем использования системы электронного межведомственного взаимодействия", - приводит пресс-служба слова спикера Липецкого областного Совета депутатов Дмитрия Аверова.