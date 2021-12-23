https://ria.ru/20211223/kaznacheystvo-1765204565.html

В Липецкой области реализуется принцип социального казначейства

В Липецкой области реализуется принцип социального казначейства - РИА Новости, 23.12.2021

В Липецкой области реализуется принцип социального казначейства

Липецкие депутаты поддержали проект закона "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:18

2021-12-23T18:18

2021-12-23T18:18

липецкая область

общество

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Липецкие депутаты поддержали проект закона "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью", сообщает пресс-служба регионального парламента.Этот документ еще называют "Социальным кодексом Липецкой области", поскольку в нем собраны все меры поддержки, которые существуют в регионе, отметили в пресс-службе.Законопроект пришел на смену более старой версии документа, которая действовала в области более десяти лет. Из-за того, что старый закон постоянно пополнялся новыми видами социальной поддержки, он стал неудобен в использовании для жителей региона и органов власти. Новый документ приведен в соответствие с принципом социального казначейства.

https://ria.ru/20211215/sotsvyplaty-1763788335.html

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общество, липецкая область