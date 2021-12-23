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Липецкая область
https://ria.ru/20211223/kapremont-1765111752.html
Капремонт завершили в хирургии областной Липецкой больницы
Капремонт завершили в хирургии областной Липецкой больницы - РИА Новости, 23.12.2021
Капремонт завершили в хирургии областной Липецкой больницы
Капитальный ремонт хирургического отделения завершён в Липецкой областной клинической больнице, из областного бюджета для этого было выделено 11 миллионов... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:17
2021-12-23T14:17
липецкая область
игорь артамонов
капремонт
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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Капитальный ремонт хирургического отделения завершён в Липецкой областной клинической больнице, из областного бюджета для этого было выделено 11 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По словам главы региона, в ходе масштабного ремонта в отделении не только заменили все коммуникации, но и впервые установили разветвлённую сеть централизованной подачи кислорода и вакуум-аспирации в каждую палату, что позволяет оказывать необходимую кислородную поддержку и подключать медицинскую аппаратуру для лечения непосредственно у постели пациента, по принципу "здесь и сейчас".Во всех палатах теперь стоят новые функциональные кровати. Процедурные перевязочные и другие режимные кабинеты также оснащены современной медицинской мебелью, а средства транспортировки пациентов теперь имеют повышенную степень безопасности.Претерпел изменения и внешний вид хирургического отделения. Широкий и светлый коридор, мягкий цвет стен, удобная, безопасная мебель - всё это создаёт позитивную атмосферу и вызывает у пациентов положительные эмоции.
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игорь артамонов, капремонт
14:17 23.12.2021
 

Капремонт завершили в хирургии областной Липецкой больницы

© РИА Новости / Яков АндреевКапитальный ремонт в областной клинической больнице (ОКБ)
Капитальный ремонт в областной клинической больнице (ОКБ) - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Капитальный ремонт хирургического отделения завершён в Липецкой областной клинической больнице, из областного бюджета для этого было выделено 11 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По словам главы региона, в ходе масштабного ремонта в отделении не только заменили все коммуникации, но и впервые установили разветвлённую сеть централизованной подачи кислорода и вакуум-аспирации в каждую палату, что позволяет оказывать необходимую кислородную поддержку и подключать медицинскую аппаратуру для лечения непосредственно у постели пациента, по принципу "здесь и сейчас".
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Во всех палатах теперь стоят новые функциональные кровати. Процедурные перевязочные и другие режимные кабинеты также оснащены современной медицинской мебелью, а средства транспортировки пациентов теперь имеют повышенную степень безопасности.
Претерпел изменения и внешний вид хирургического отделения. Широкий и светлый коридор, мягкий цвет стен, удобная, безопасная мебель - всё это создаёт позитивную атмосферу и вызывает у пациентов положительные эмоции.
"Ежемесячно хирургическое отделение больницы принимает 250-270 пациентов. Результат капитального ремонта уже в полной мере ощущают на себе не только пациенты, но и врачи, получивший возможность работать в комфортных условиях", - прокомментировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновКапремонт
 
 
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