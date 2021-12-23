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https://ria.ru/20211223/javelin-1765033073.html
Фейл украинских стрелков из "Джавелина"
Украинские военные промазали при стрельбе из Javelin в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2021
Фейл украинских стрелков из "Джавелина"
Украинские военные не смогли попасть в мишень при стрельбе из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin на учениях. Соответствующее видео... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T07:34
2021-12-23T07:34
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
донбасс
мария захарова
javelin (птрк)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Украинские военные не смогли попасть в мишень при стрельбе из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin на учениях. Соответствующее видео опубликовано украинским "5 каналом".В среду стало известно, что ВСУ впервые провели учебные стрельбы из Javelin в Донбассе.На опубликованных кадрах видно, как украинский гранатометчик выпускает по горящему танку, выполняющему роль мишени, ракету, которая попадает в цель. При этом далее демонстрируется пуск Javelin по той же мишени, которая не охвачена огнем, при этом ракета промахивается мимо цели и попадает в землю далеко от нее.США поставляют на Украину широкий спектр оружия и техники, включая патрульные катера и ряд других вооружений. В 2017 году администрация Дональда Трампа одобрила поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, с 2014 года США оказали Украине военную помощь на 2,5 миллиарда долларов, в том числе более чем на 400 миллионов в текущем году, а недавно Вашингтон передал Киеву 30 ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. В 2022 году американские власти планируют потратить на эти цели еще 300 миллионов долларов.Захарова подчеркнула, что это "точно не создаст условия для реализации минских договоренностей" и мирного решения конфликта, а также не решит гуманитарных проблем жителей Донбасса.
https://ria.ru/20211211/ukraina-1763289169.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, донбасс, мария захарова, javelin (птрк)
07:34 23.12.2021
 
Украинские военные промазали при стрельбе из Javelin в Донбассе

Украинские военные промазали из американского ПТРК Javelin на учебных стрельбах в Донбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Украинские военные не смогли попасть в мишень при стрельбе из американского противотанкового ракетного комплекса Javelin на учениях. Соответствующее видео опубликовано украинским "5 каналом".
В среду стало известно, что ВСУ впервые провели учебные стрельбы из Javelin в Донбассе.
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
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На опубликованных кадрах видно, как украинский гранатометчик выпускает по горящему танку, выполняющему роль мишени, ракету, которая попадает в цель. При этом далее демонстрируется пуск Javelin по той же мишени, которая не охвачена огнем, при этом ракета промахивается мимо цели и попадает в землю далеко от нее.
США поставляют на Украину широкий спектр оружия и техники, включая патрульные катера и ряд других вооружений. В 2017 году администрация Дональда Трампа одобрила поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, с 2014 года США оказали Украине военную помощь на 2,5 миллиарда долларов, в том числе более чем на 400 миллионов в текущем году, а недавно Вашингтон передал Киеву 30 ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. В 2022 году американские власти планируют потратить на эти цели еще 300 миллионов долларов.
Захарова подчеркнула, что это "точно не создаст условия для реализации минских договоренностей" и мирного решения конфликта, а также не решит гуманитарных проблем жителей Донбасса.
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В миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныДонбассМария ЗахароваJavelin (ПТРК)
 
 
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