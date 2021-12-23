https://ria.ru/20211223/investprilozheniie-1764943247.html

Опрос билайн: пользователи инвестприложений предпочитают акции и облигации

Опрос билайн: пользователи инвестприложений предпочитают акции и облигации - РИА Новости, 23.12.2021

Опрос билайн: пользователи инвестприложений предпочитают акции и облигации

Большинство россиян, пользующихся инвестиционными мобильными приложениями, предпочитают вкладывать средства в акции и облигации, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:00

2021-12-23T10:00

2021-12-23T10:04

новости компаний - экономика

технологии

билайн

инвестиции

россия

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754527050_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe268f83e169173b767ddff13d7f068.jpg

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Большинство россиян, пользующихся инвестиционными мобильными приложениями, предпочитают вкладывать средства в акции и облигации, свидетельствуют результаты опроса, который провел билайн с помощью исследовательского сервиса "Мобильные опросы", сообщает компания.Цель опроса - изучить, насколько хорошо россияне знают, что такое инвестиции, во что вкладывают средства и какие инвестпродукты предпочитают. Сервис "Мобильные опросы" помогает бизнесу создавать и развивать продукты и услуги на основе мнения потребителей и технологий больших данных.В опросе приняли участие более 4 тысяч жителей РФ в возрасте 18–60 лет с доходом 50 тысяч рублей и выше, которые пользуются инвестиционными мобильными приложениями.По итогам исследования, с рынком акций оказались знакомы 86% респондентов всех возрастов, что такое индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) знают 79% опрошенных, про облигации знают 71% респондентов. Менее половины осведомлены о таких продуктах, как инвестиционные металлы, фьючерсы, опционы, инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).Согласно опросу, акции, ИИС и облигации наиболее востребованы во всех группах от 18 до 60 лет. При этом в возрастной категории 18–34 лет акции и облигации востребованы в равной степени как у мужчин, так и у женщин, особый интерес эта возрастная категория проявляет к фьючерсам – 57%.К ПИФам проявляют интерес люди старше 35 лет. В "Доверительное управление" отдают средства 12% опрошенных.

https://ria.ru/20211205/bilayn-1762233402.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, технологии, билайн, инвестиции, россия, инвестиции