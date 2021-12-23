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Опрос билайн: пользователи инвестприложений предпочитают акции и облигации
Опрос билайн: пользователи инвестприложений предпочитают акции и облигации - РИА Новости, 23.12.2021
Опрос билайн: пользователи инвестприложений предпочитают акции и облигации
Большинство россиян, пользующихся инвестиционными мобильными приложениями, предпочитают вкладывать средства в акции и облигации, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:00
2021-12-23T10:04
новости компаний - экономика
технологии
билайн
инвестиции
россия
инвестиции
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Большинство россиян, пользующихся инвестиционными мобильными приложениями, предпочитают вкладывать средства в акции и облигации, свидетельствуют результаты опроса, который провел билайн с помощью исследовательского сервиса "Мобильные опросы", сообщает компания.Цель опроса - изучить, насколько хорошо россияне знают, что такое инвестиции, во что вкладывают средства и какие инвестпродукты предпочитают. Сервис "Мобильные опросы" помогает бизнесу создавать и развивать продукты и услуги на основе мнения потребителей и технологий больших данных.В опросе приняли участие более 4 тысяч жителей РФ в возрасте 18–60 лет с доходом 50 тысяч рублей и выше, которые пользуются инвестиционными мобильными приложениями.По итогам исследования, с рынком акций оказались знакомы 86% респондентов всех возрастов, что такое индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) знают 79% опрошенных, про облигации знают 71% респондентов. Менее половины осведомлены о таких продуктах, как инвестиционные металлы, фьючерсы, опционы, инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).Согласно опросу, акции, ИИС и облигации наиболее востребованы во всех группах от 18 до 60 лет. При этом в возрастной категории 18–34 лет акции и облигации востребованы в равной степени как у мужчин, так и у женщин, особый интерес эта возрастная категория проявляет к фьючерсам – 57%.К ПИФам проявляют интерес люди старше 35 лет. В "Доверительное управление" отдают средства 12% опрошенных.
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Новости
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новости компаний - экономика, технологии, билайн, инвестиции, россия, инвестиции
10:00 23.12.2021 (обновлено: 10:04 23.12.2021)
 

Опрос билайн: пользователи инвестприложений предпочитают акции и облигации

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Большинство россиян, пользующихся инвестиционными мобильными приложениями, предпочитают вкладывать средства в акции и облигации, свидетельствуют результаты опроса, который провел билайн с помощью исследовательского сервиса "Мобильные опросы", сообщает компания.
Цель опроса - изучить, насколько хорошо россияне знают, что такое инвестиции, во что вкладывают средства и какие инвестпродукты предпочитают. Сервис "Мобильные опросы" помогает бизнесу создавать и развивать продукты и услуги на основе мнения потребителей и технологий больших данных.
В опросе приняли участие более 4 тысяч жителей РФ в возрасте 18–60 лет с доходом 50 тысяч рублей и выше, которые пользуются инвестиционными мобильными приложениями.
По итогам исследования, с рынком акций оказались знакомы 86% респондентов всех возрастов, что такое индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) знают 79% опрошенных, про облигации знают 71% респондентов. Менее половины осведомлены о таких продуктах, как инвестиционные металлы, фьючерсы, опционы, инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).
Согласно опросу, акции, ИИС и облигации наиболее востребованы во всех группах от 18 до 60 лет. При этом в возрастной категории 18–34 лет акции и облигации востребованы в равной степени как у мужчин, так и у женщин, особый интерес эта возрастная категория проявляет к фьючерсам – 57%.
К ПИФам проявляют интерес люди старше 35 лет. В "Доверительное управление" отдают средства 12% опрошенных.
"На вопрос "Могли бы Вы назвать несколько причин, почему Вам были бы интересны эти продукты?" только 22% указали, что это является возможностью получить дополнительный доход. Обучение (15%) и интерес (15%) также становились причиной выбора "доверительного управления" среди респондентов, в то время как "сохранение собственных средств" указали только 7% опрошенных", - отметили в билайн.
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