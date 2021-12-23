https://ria.ru/20211223/inoagenty-1765088201.html

Закон об иноагентах в России более либеральный, чем в США, заявил Путин

Закон об иноагентах в России более либеральный, чем в США, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Закон об иноагентах в России более либеральный, чем в США, заявил Путин

Российский закон об иноагентах в РФ либеральнее, чем в США, в частности, они не запрещены, заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:07

2021-12-23T13:07

2021-12-23T13:26

сша

россия

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

иноагенты

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский закон об иноагентах в РФ либеральнее, чем в США, в частности, они не запрещены, заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.В то же время он признал, что с выполнением этого закона в России "есть вопросы".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/inoagent-1765088563.html

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сша, россия, общество, владимир путин, иноагенты