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Закон об иноагентах в России более либеральный, чем в США, заявил Путин
Закон об иноагентах в России более либеральный, чем в США, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Закон об иноагентах в России более либеральный, чем в США, заявил Путин
Российский закон об иноагентах в РФ либеральнее, чем в США, в частности, они не запрещены, заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:07
2021-12-23T13:07
2021-12-23T13:26
сша
россия
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
иноагенты
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский закон об иноагентах в РФ либеральнее, чем в США, в частности, они не запрещены, заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.В то же время он признал, что с выполнением этого закона в России "есть вопросы".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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сша, россия, общество, владимир путин, иноагенты
13:07 23.12.2021 (обновлено: 13:26 23.12.2021)
Закон об иноагентах в России более либеральный, чем в США, заявил Путин
Путин: закон об иноагентах в России более либеральный по сравнению с США