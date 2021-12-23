https://ria.ru/20211223/inoagenty-1765088091.html

Путин напомнил, что закон об иноагентах придумали в США

Путин напомнил, что закон об иноагентах придумали в США - РИА Новости, 23.12.2021

Путин напомнил, что закон об иноагентах придумали в США

Российский закон об иноагентах в РФ либеральнее, чем в США, в частности, они не запрещены, заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:07

2021-12-23T13:07

2021-12-23T14:03

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский закон об иноагентах в РФ либеральнее, чем в США, в частности, они не запрещены, заявил президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.Он напомнил, что "этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое... все считают светочем демократии", то есть в США."Не важно, что он принят в 30-ые годы, важно, что он действует сейчас... А в чем разница (с Россией)? В том, что если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная деятельность - до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и свою организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности - пятерочка!" - рассказал Путин.В России же "ничего подобного нет", отметил президент."Мы не запрещаем работу этих организаций... Они могут дальше продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный", - заявил Путин, отметив, что от организаций-иноагентов лишь требуется честно заявить об источниках своего финансирования.В то же время он признал, что с выполнением этого закона в России "есть вопросы"."У нас 74 организации признаны иноагентами. Из 200 тысяч зарегистрированных НКО", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211222/akkreditatsiya-1764881308.html

https://ria.ru/20211209/putin-1763037505.html

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Путин прокомментировал внесение организаций в реестр иноагентов Путин прокомментировал внесение организаций в реестр иноагентов 2021-12-23T13:07 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, владимир путин, россия