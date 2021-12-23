https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765077388.html
ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США, заявил Путин
ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США, заявил Путин
Федеральной резервной системе (ФРС) США придется предпринимать шаги для замедления инфляции - она уже втрое превысила целевой уровень, считает президент России... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:38
2021-12-23T12:38
2021-12-23T12:53
экономика
сша
федеральная резервная система сша
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
джером пауэлл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765077172_0:0:3378:1901_1920x0_80_0_0_3945f915a69efda90a6aedb80df5b35b.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Федеральной резервной системе (ФРС) США придется предпринимать шаги для замедления инфляции - она уже втрое превысила целевой уровень, считает президент России Владимир Путин."Если взять ведущую экономику мира - Соединенные Штаты- у них инфляция... в три раза превысила целевой показатель. Это серьезное дело, я думаю, что ФРС придется что-то делать. Вот эта мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет те благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%. Целевой уровень инфляции в США составляет 2%. Темпы инфляции в США резко повысились за счет восстановления экономики, вливания в нее средств конгрессом и ФРС, а также нарушений в цепочке производственных поставок. При этом глава ФРС Джером Пауэлл в ноябре признал, что высокую инфляцию пора перестать называть временной.ФРС объявила в прошлом месяце о постепенном сокращении закупок активов со 120 миллиардов долларов в месяц, закупки планируется сокращать на 15 миллиардов ежемесячно. Однако позже Пауэлл сообщил, что ФРС может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765076954.html
https://ria.ru/20211223/pravitelstvo-1765072480.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765077172_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_6309239cba3d441a4f601d76c5d250d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша, владимир путин, джером пауэлл
12:38 23.12.2021 (обновлено: 12:53 23.12.2021)
ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США, заявил Путин
Президент Путин считает, что ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США