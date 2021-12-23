https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765077388.html

ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США, заявил Путин

ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США, заявил Путин

Федеральной резервной системе (ФРС) США придется предпринимать шаги для замедления инфляции - она уже втрое превысила целевой уровень, считает президент России... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:38

2021-12-23T12:38

2021-12-23T12:53

экономика

сша

федеральная резервная система сша

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

джером пауэлл

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Федеральной резервной системе (ФРС) США придется предпринимать шаги для замедления инфляции - она уже втрое превысила целевой уровень, считает президент России Владимир Путин."Если взять ведущую экономику мира - Соединенные Штаты- у них инфляция... в три раза превысила целевой показатель. Это серьезное дело, я думаю, что ФРС придется что-то делать. Вот эта мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет те благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее, а в месячном - подскочили на 0,8%. Целевой уровень инфляции в США составляет 2%. Темпы инфляции в США резко повысились за счет восстановления экономики, вливания в нее средств конгрессом и ФРС, а также нарушений в цепочке производственных поставок. При этом глава ФРС Джером Пауэлл в ноябре признал, что высокую инфляцию пора перестать называть временной.ФРС объявила в прошлом месяце о постепенном сокращении закупок активов со 120 миллиардов долларов в месяц, закупки планируется сокращать на 15 миллиардов ежемесячно. Однако позже Пауэлл сообщил, что ФРС может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765076954.html

https://ria.ru/20211223/pravitelstvo-1765072480.html

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экономика, сша, федеральная резервная система сша, владимир путин, джером пауэлл