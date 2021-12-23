https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765076954.html

Путин призвал вернуться к целевому показателю инфляции в четыре процента

Путин призвал вернуться к целевому показателю инфляции в четыре процента - РИА Новости, 23.12.2021

Путин призвал вернуться к целевому показателю инфляции в четыре процента

России необходимо вернуться к целевому уровню инфляции, который официально сформулирован как "вблизи 4%", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:37

2021-12-23T12:37

2021-12-23T14:01

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. России необходимо вернуться к целевому уровню инфляции, который официально сформулирован как "вблизи 4%", заявил президент России Владимир Путин.Ранее в четверг президент сказал, что инфляция в России по итогам года ожидается на уровне 8%. При этом он поддержал проводимую Банком России политику по сдерживанию инфляции, иначе есть риск, что повторится ситуация в Турции. Там Центральный банк снижает ставку, при этом годовая инфляция ускорилась уже до 21,3% по итогам ноября."Нам нужно, конечно же, вернуться к целевым показателям - 4%", - заявил он на ежегодной пресс-конференции.Инфляция в России находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года. В ноябре она достигла 8,4% в годовом выражении - максимума с начала 2016 года. По последним данным Минэкономразвития, на 20 декабря рост цен в РФ составил 8,22% в годовом выражении.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что инфляция в стране в 2021 году превысит прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (74,-7,9%) и будет вблизи 8%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также говорила, что инфляция по итогам года вполне может быть чуть выше верхней границы прогноза регулятора.Банк России ожидает, что темпы роста цен в стране удастся вернуть к таргету уже в следующем году: на конец года инфляция ожидается в диапазоне 4-4,5%, а в дальнейшем - вблизи 4%.Инфляция в России находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года. В ноябре она достигла 8,4% в годовом выражении – максимума с начала 2016 года. По последним данным Минэкономразвития, на 20 декабря рост цен в РФ составил 8,22% в годовом выражении.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что инфляция в стране в 2021 году превысит прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (74,-7,9%) и будет вблизи 8%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также говорила, что инфляция по итогам года вполне может быть чуть выше верхней границы прогноза регулятора.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211216/inflyatsiya-1764026809.html

https://ria.ru/20211207/kompensatsiya-1762543638.html

https://ria.ru/20211209/nabiullina-1763024784.html

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владимир путин, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)