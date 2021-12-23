https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765071511.html

Путин: инфляция по итогам года в России ожидается 8%

Путин: инфляция по итогам года в России ожидается 8% - РИА Новости, 23.12.2021

Путин: инфляция по итогам года в России ожидается 8%

Инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 8%, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:21

2021-12-23T12:21

2021-12-23T13:27

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

владимир путин

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

максим решетников

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 8%, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин."Поговорим и об инфляции, конечно - инфляция 8% ожидается", - сказал он.Инфляция в России находились на повышенных уровнях в течение всего 2021 года, в ноябре она достигла 8,4% в годовом выражении – максимума с начала 2016 года.По последним данным, на 20 декабря рост цен в РФ достиг 8,22% в годовом выражении.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что темпы роста цен в стране в 2021 году превысят прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (74,-7,9%) и будут вблизи 8%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также говорила, что инфляция по итогам года вполне может быть чуть выше верхней границы прогноза регулятора.На следующий год перед властями РФ стоит непростая задача - обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764985502.html

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Путин: "Инфляция восемь процентов ожидается" Путин: инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 8%. 2021-12-23T12:21 true PT0M29S

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экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, максим решетников