https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765071511.html
Путин: инфляция по итогам года в России ожидается 8%
Путин: инфляция по итогам года в России ожидается 8% - РИА Новости, 23.12.2021
Путин: инфляция по итогам года в России ожидается 8%
Инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 8%, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:21
2021-12-23T12:21
2021-12-23T13:27
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
максим решетников
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 8%, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин."Поговорим и об инфляции, конечно - инфляция 8% ожидается", - сказал он.Инфляция в России находились на повышенных уровнях в течение всего 2021 года, в ноябре она достигла 8,4% в годовом выражении – максимума с начала 2016 года.По последним данным, на 20 декабря рост цен в РФ достиг 8,22% в годовом выражении.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что темпы роста цен в стране в 2021 году превысят прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (74,-7,9%) и будут вблизи 8%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также говорила, что инфляция по итогам года вполне может быть чуть выше верхней границы прогноза регулятора.На следующий год перед властями РФ стоит непростая задача - обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764985502.html
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Путин: "Инфляция восемь процентов ожидается"
Путин: инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 8%.
2021-12-23T12:21
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, максим решетников
12:21 23.12.2021 (обновлено: 13:27 23.12.2021)
Путин: инфляция по итогам года в России ожидается 8%
Президент Путин: инфляция по итогам года в России ожидается 8%