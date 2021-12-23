https://ria.ru/20211223/indeksatsiya-1765163444.html
Зарплаты силовиков проиндексируют по фактической инфляции
Зарплаты силовиков проиндексируют по фактической инфляции - РИА Новости, 23.12.2021
Зарплаты силовиков проиндексируют по фактической инфляции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в следующем году будет проведена индексация по фактической инфляции зарплат в силовом блоке, чтобы выровнять и в этой... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:59
2021-12-23T15:59
2021-12-23T20:01
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в следующем году будет проведена индексация по фактической инфляции зарплат в силовом блоке, чтобы выровнять и в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах. Он добавил, что это должно коснуться и пенсий военнослужащих.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что министерство по поручению президента подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/pensiya-1765023849.html
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владимир путин, общество, россия
15:59 23.12.2021 (обновлено: 20:01 23.12.2021)
Зарплаты силовиков проиндексируют по фактической инфляции
Путин пообещал проиндексировать зарплаты силовиков по фактической инфляции