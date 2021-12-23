https://ria.ru/20211223/indeksatsiya-1765163444.html

Зарплаты силовиков проиндексируют по фактической инфляции

Зарплаты силовиков проиндексируют по фактической инфляции - РИА Новости, 23.12.2021

Зарплаты силовиков проиндексируют по фактической инфляции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в следующем году будет проведена индексация по фактической инфляции зарплат в силовом блоке, чтобы выровнять и в этой... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:59

2021-12-23T15:59

2021-12-23T20:01

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в следующем году будет проведена индексация по фактической инфляции зарплат в силовом блоке, чтобы выровнять и в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах. Он добавил, что это должно коснуться и пенсий военнослужащих.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что министерство по поручению президента подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211223/pensiya-1765023849.html

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владимир путин, общество, россия