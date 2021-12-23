https://ria.ru/20211223/gospital-1765168661.html

В ковидных госпиталях 183 тысячи коек остаются перепрофилированными

В ковидных госпиталях 183 тысячи коек остаются перепрофилированными - РИА Новости, 23.12.2021

В ковидных госпиталях 183 тысячи коек остаются перепрофилированными

Более 183 тысяч коек остаются перепрофилированными в ковидных госпиталях, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:13

2021-12-23T16:13

2021-12-23T16:28

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Более 183 тысяч коек остаются перепрофилированными в ковидных госпиталях, сообщила пресс-служба Минздрава России."На сегодняшний день в ковидных госпиталях перепрофилированными остаются 183 тысячи коек с учетом необходимого резерва", - говорится в сообщении.В Минздраве также сообщили, что благодаря эффективной системе мониторинга заболеваемости коронавирусом удается гибко управлять койками и кадрами, в период снижения случаев COVID-19 коечный фонд оперативно переводится под оказание медпомощи по основному профилю.Президент РФ Владимир Путин, говоря о дефиците в здравоохранении во время пандемии, выразил надежду, что все эти вопросы преодолены."Благодаря эффективной системе мониторинга заболеваемости и нагрузки на систему здравоохранения в регионах, Минздрав России гибко управляет ресурсами, задействованными под оказание помощи пациентам с COVID-19, в том числе коечным фондом, а также кадровым обеспечением", - говорится в сообщении.В периоды снижения числа активных случаев коронавируса коечный фонд оперативно переводится под оказание медпомощи по основному профилю, чтобы оперативно восстановить объемы оказания плановой помощи, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765145648.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии