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В ковидных госпиталях 183 тысячи коек остаются перепрофилированными
В ковидных госпиталях 183 тысячи коек остаются перепрофилированными - РИА Новости, 23.12.2021
В ковидных госпиталях 183 тысячи коек остаются перепрофилированными
Более 183 тысяч коек остаются перепрофилированными в ковидных госпиталях, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:13
2021-12-23T16:13
2021-12-23T16:28
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Более 183 тысяч коек остаются перепрофилированными в ковидных госпиталях, сообщила пресс-служба Минздрава России."На сегодняшний день в ковидных госпиталях перепрофилированными остаются 183 тысячи коек с учетом необходимого резерва", - говорится в сообщении.В Минздраве также сообщили, что благодаря эффективной системе мониторинга заболеваемости коронавирусом удается гибко управлять койками и кадрами, в период снижения случаев COVID-19 коечный фонд оперативно переводится под оказание медпомощи по основному профилю.Президент РФ Владимир Путин, говоря о дефиците в здравоохранении во время пандемии, выразил надежду, что все эти вопросы преодолены."Благодаря эффективной системе мониторинга заболеваемости и нагрузки на систему здравоохранения в регионах, Минздрав России гибко управляет ресурсами, задействованными под оказание помощи пациентам с COVID-19, в том числе коечным фондом, а также кадровым обеспечением", - говорится в сообщении.В периоды снижения числа активных случаев коронавируса коечный фонд оперативно переводится под оказание медпомощи по основному профилю, чтобы оперативно восстановить объемы оказания плановой помощи, отметили в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:13 23.12.2021 (обновлено: 16:28 23.12.2021)
В ковидных госпиталях 183 тысячи коек остаются перепрофилированными
В госпиталях для больных COVID-19 остаются перепрофилированными 183 тысячи коек
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
Более 183 тысяч коек остаются перепрофилированными в ковидных госпиталях, сообщила пресс-служба Минздрава России
.
"На сегодняшний день в ковидных госпиталях перепрофилированными остаются 183 тысячи коек с учетом необходимого резерва", - говорится в сообщении.
В Минздраве также сообщили, что благодаря эффективной системе мониторинга заболеваемости коронавирусом удается гибко управлять койками и кадрами, в период снижения случаев COVID-19 коечный фонд оперативно переводится под оказание медпомощи по основному профилю.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о дефиците в здравоохранении во время пандемии, выразил надежду, что все эти вопросы преодолены.
"Благодаря эффективной системе мониторинга заболеваемости и нагрузки на систему здравоохранения в регионах, Минздрав России гибко управляет ресурсами, задействованными под оказание помощи пациентам с COVID-19, в том числе коечным фондом, а также кадровым обеспечением", - говорится в сообщении.
В периоды снижения числа активных случаев коронавируса коечный фонд оперативно переводится под оказание медпомощи по основному профилю, чтобы оперативно восстановить объемы оказания плановой помощи, отметили в пресс-службе.