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В Госдуме заявили о новой геополитической реальности
В Госдуме заявили о новой геополитической реальности - РИА Новости, 23.12.2021
В Госдуме заявили о новой геополитической реальности
Мир живет в новой реальности, когда Москва уже диктует свои требования по гарантиям безопасности, а не ждет их с оглядкой, когда по ней "долбанут", заявил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:01
2021-12-23T18:01
в мире
сша
владимир путин
джо байден
вячеслав никонов
нато
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мир живет в новой реальности, когда Москва уже диктует свои требования по гарантиям безопасности, а не ждет их с оглядкой, когда по ней "долбанут", заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов после ежегодной пресс-конференции президента РФ.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Перед этим президент подчеркнул, что действия РФ будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от обеспечения безопасности для страны."Президент Владимир Путин провел ежегодную конференцию, когда весь мир тревожно замер в ожидании больших событий. Правила большой игры решительно поменялись – с пятницы, когда были обнародованы наши новые мирные требования. С этого момента планета живет в новой геополитической реальности", - написал Никонов в своем Telegram-канале.Также он отметил важность опубликованных ранее проектов договоров России и НАТО. "Россия не хочет больше жить с оглядкой, когда по нам "долбанут". Москва не дает гарантий, она требует гарантий безопасности для себя и уверенно смотрит в 2022 год", - сообщил Никонов.Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
https://ria.ru/20211223/zapad-1765099937.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, вячеслав никонов, нато, госдума рф, россия
18:01 23.12.2021
 
В Госдуме заявили о новой геополитической реальности

Депутат Никонов: мир теперь живет в реальности, где Россия требует гарантий, а не дает их

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов перед началом заседания коллегии Министерства образования и науки РФ. 14 марта 2018
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов перед началом заседания коллегии Министерства образования и науки РФ. 14 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мир живет в новой реальности, когда Москва уже диктует свои требования по гарантиям безопасности, а не ждет их с оглядкой, когда по ней "долбанут", заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов после ежегодной пресс-конференции президента РФ.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Перед этим президент подчеркнул, что действия РФ будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от обеспечения безопасности для страны.
Путин: Никакого движения НАТО на восток быть не должно - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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"Президент Владимир Путин провел ежегодную конференцию, когда весь мир тревожно замер в ожидании больших событий. Правила большой игры решительно поменялись – с пятницы, когда были обнародованы наши новые мирные требования. С этого момента планета живет в новой геополитической реальности", - написал Никонов в своем Telegram-канале.
Также он отметил важность опубликованных ранее проектов договоров России и НАТО. "Россия не хочет больше жить с оглядкой, когда по нам "долбанут". Москва не дает гарантий, она требует гарантий безопасности для себя и уверенно смотрит в 2022 год", - сообщил Никонов.
Путин и президент США Джо Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 10:27
В МИД ждут от США ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденВячеслав НиконовНАТОГосдума РФРоссия
 
 
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