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"Газпром" увеличит добычу газа в 2021 году
"Газпром" увеличит добычу газа в 2021 году - РИА Новости, 23.12.2021
"Газпром" увеличит добычу газа в 2021 году
"Газпром" в текущем году увеличит добычу газа на 62,2 миллиарда кубометров - до 515 миллиардов кубометров, это станет лучшим результатом за 13 лет, сообщил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:02
2021-12-23T15:09
экономика
природный газ
газпром
алексей миллер
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Газпром" в текущем году увеличит добычу газа на 62,2 миллиарда кубометров - до 515 миллиардов кубометров, это станет лучшим результатом за 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер."Мы в этом году добудем на 62,2 миллиарда кубометров газа больше, чем в прошлом году, и выйдем на уровень годовой добычи 515 миллиардов кубометров. Это лучший показатель за последние 13 лет", — сказал он, выступая на предновогоднем селекторном совещании.Ранее в декабре компания сообщала, что ее добыча с начала года по середину декабря выросла до 490,4 миллиарда кубометров газа.Объем поставок на внутренний рынок в 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличится на 29,7 миллиарда кубометров, также отметил Миллер."И мы в полном объеме, надежно и всегда в срок, исполняем наши контрактные обязательства. По-видимому, мы будем иметь четвертый результат по объему поставок газа в дальнее зарубежье в этом году", — добавил он.
https://ria.ru/20211223/gaz-1765106403.html
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экономика, природный газ, газпром, алексей миллер
15:02 23.12.2021 (обновлено: 15:09 23.12.2021)
 
"Газпром" увеличит добычу газа в 2021 году

Миллер: "Газпром" в 2021 году увеличит добычу до 515 миллиардов кубов, максимума за 13 лет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Газпром" в текущем году увеличит добычу газа на 62,2 миллиарда кубометров - до 515 миллиардов кубометров, это станет лучшим результатом за 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"Мы в этом году добудем на 62,2 миллиарда кубометров газа больше, чем в прошлом году, и выйдем на уровень годовой добычи 515 миллиардов кубометров. Это лучший показатель за последние 13 лет", — сказал он, выступая на предновогоднем селекторном совещании.
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Ранее в декабре компания сообщала, что ее добыча с начала года по середину декабря выросла до 490,4 миллиарда кубометров газа.
Объем поставок на внутренний рынок в 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличится на 29,7 миллиарда кубометров, также отметил Миллер.
"И мы в полном объеме, надежно и всегда в срок, исполняем наши контрактные обязательства. По-видимому, мы будем иметь четвертый результат по объему поставок газа в дальнее зарубежье в этом году", — добавил он.
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ЭкономикаПриродный газГазпромАлексей Миллер
 
 
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