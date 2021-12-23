https://ria.ru/20211223/gazprom-1765125678.html

"Газпром" увеличит добычу газа в 2021 году

"Газпром" увеличит добычу газа в 2021 году - РИА Новости, 23.12.2021

"Газпром" увеличит добычу газа в 2021 году

"Газпром" в текущем году увеличит добычу газа на 62,2 миллиарда кубометров - до 515 миллиардов кубометров, это станет лучшим результатом за 13 лет, сообщил... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:02

2021-12-23T15:02

2021-12-23T15:09

экономика

природный газ

газпром

алексей миллер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Газпром" в текущем году увеличит добычу газа на 62,2 миллиарда кубометров - до 515 миллиардов кубометров, это станет лучшим результатом за 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер."Мы в этом году добудем на 62,2 миллиарда кубометров газа больше, чем в прошлом году, и выйдем на уровень годовой добычи 515 миллиардов кубометров. Это лучший показатель за последние 13 лет", — сказал он, выступая на предновогоднем селекторном совещании.Ранее в декабре компания сообщала, что ее добыча с начала года по середину декабря выросла до 490,4 миллиарда кубометров газа.Объем поставок на внутренний рынок в 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличится на 29,7 миллиарда кубометров, также отметил Миллер."И мы в полном объеме, надежно и всегда в срок, исполняем наши контрактные обязательства. По-видимому, мы будем иметь четвертый результат по объему поставок газа в дальнее зарубежье в этом году", — добавил он.

https://ria.ru/20211223/gaz-1765106403.html

https://ria.ru/20211223/potok-1765124438.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, природный газ, газпром, алексей миллер