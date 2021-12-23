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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/gazprom-1765102194.html
Путин ответил на обвинения ЕС и Украины в адрес "Газпрома"
Путин ответил на обвинения ЕС и Украины в адрес "Газпрома" - РИА Новости, 23.12.2021
Путин ответил на обвинения ЕС и Украины в адрес "Газпрома"
"Газпром" не виноват в возникновении энергокризиса в Европе, а звучащие из Европы и Киева подобные обвинения - попытка поставить всё с "ног на голову", заявил... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:49
2021-12-23T14:21
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
в мире
украина
киев
владимир путин
газпром
азия
европа
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Газпром" не виноват в возникновении энергокризиса в Европе, а звучащие из Европы и Киева подобные обвинения - попытка поставить всё с "ног на голову", заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, нет. Никакой здесь правды нет. Это просто попытка "с ног на голову" опять все поставить... Да врут все время, вот поэтому "тень на плетень" наводят", - ответил Путин в ходе пресс-конференции на вопрос о том, есть ли доля правды в обвинениях Европы и Киева в адрес "Газпрома" в том, что российская газовая компания является причиной энергокризиса.Он добавил, что "Газпром" поставляет весь объем газа, которые запрашивают его контрагенты по имеющимся контрактам, более того - даже увеличил поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы."По-моему, это вообще единственная страна, единственная компания мировая, которая вот так себя ведет. Я уже говорил на различных мероприятиях, в том числе международного характера, что, например, американские поставщики снялись с Европы, европейского рынка... сжиженного природного газа", - отметил Путин.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября - 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубометров был достигнут 21 декабря. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока 2".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20211221/gaz-1764802672.html
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в мире, украина, киев, владимир путин, газпром, азия, европа, северный поток — 2, россия
13:49 23.12.2021 (обновлено: 14:21 23.12.2021)
 
Путин ответил на обвинения ЕС и Украины в адрес "Газпрома"

Президент Путин об обвинениях ЕС и Украины в адрес "Газпрома": правды здесь нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Газпром" не виноват в возникновении энергокризиса в Европе, а звучащие из Европы и Киева подобные обвинения - попытка поставить всё с "ног на голову", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, нет. Никакой здесь правды нет. Это просто попытка "с ног на голову" опять все поставить... Да врут все время, вот поэтому "тень на плетень" наводят", - ответил Путин в ходе пресс-конференции на вопрос о том, есть ли доля правды в обвинениях Европы и Киева в адрес "Газпрома" в том, что российская газовая компания является причиной энергокризиса.
Рабочий на крановом узле газопровода - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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"Газпром" повысил прогноз средней цены экспорта газа
Он добавил, что "Газпром" поставляет весь объем газа, которые запрашивают его контрагенты по имеющимся контрактам, более того - даже увеличил поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы.
"По-моему, это вообще единственная страна, единственная компания мировая, которая вот так себя ведет. Я уже говорил на различных мероприятиях, в том числе международного характера, что, например, американские поставщики снялись с Европы, европейского рынка... сжиженного природного газа", - отметил Путин.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября - 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубометров был достигнут 21 декабря. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока 2".
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021В миреУкраинаКиевВладимир ПутинГазпромАзияЕвропаСеверный поток — 2Россия
 
 
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