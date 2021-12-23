https://ria.ru/20211223/gazprom-1765034881.html
"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа - РИА Новости, 23.12.2021
"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
"Газпром" так и не забронировал на четверг мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:14
2021-12-23T08:14
2021-12-23T09:07
экономика
польша
газпром
ямал-европа (газопровод)
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. "Газпром" так и не забронировал на четверг мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform.Российская компания в некоторые дни заказывала их не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на четверг вновь оказалось невостребованным, это происходит четвертый день подряд. Всего предлагались 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали, которая служит "Газпрому" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. "Газпром" продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. Компания на 17 декабря выкупала 27 миллионов кубометров, на 18 декабря — 5,2 миллиона, на 19 декабря — 4,2 миллиона, а на 20 декабря — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 миллиона кубов.Госкорпорация также отказалась делать резерв на весь месяц и использовала ресурсы, заказывая объемы ежедневно.Компания сообщала, что поставляет газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.Снижение поставок по Ямал — Европе наряду с прочими факторами влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.Газопровод Ямал — Европа, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит по магистрали закончился в прошлом году, и на 2020-2021-й газовый год компания бронировала ее мощности через аукцион.
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экономика, польша, газпром, ямал-европа (газопровод), россия
08:14 23.12.2021 (обновлено: 09:07 23.12.2021)
"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа
"Газпром" не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
"Газпром
" так и не забронировал на четверг мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу
, свидетельствуют данные GSA Platform.
Российская компания в некоторые дни заказывала их не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на четверг вновь оказалось невостребованным, это происходит четвертый день подряд. Всего предлагались 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали, которая служит "Газпрому" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу
.
"Газпром" продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. Компания на 17 декабря выкупала 27 миллионов кубометров, на 18 декабря — 5,2 миллиона, на 19 декабря — 4,2 миллиона, а на 20 декабря — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 миллиона кубов.
Госкорпорация также отказалась делать резерв на весь месяц и использовала ресурсы, заказывая объемы ежедневно.
Компания сообщала, что поставляет газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Снижение поставок по Ямал — Европе наряду с прочими факторами влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.
Газопровод Ямал — Европа, наряду с "Северным потоком
" и газотранспортной системой Украины
, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Он проходит по территории четырех стран — России
, Белоруссии
, Польши и Германии
— и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит по магистрали закончился в прошлом году, и на 2020-2021-й газовый год компания бронировала ее мощности через аукцион.