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Цены на газ в Европе упали ниже 1500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 1500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.12.2021
Цены на газ в Европе упали ниже 1500 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизились почти на 30 процентов и упали ниже 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:00
2021-12-23T23:47
экономика
европа
в мире
природный газ
цены
азия
польша
газпром
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизились почти на 30 процентов и упали ниже 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Цены демонстрировали коррекционное снижение с самого открытия торгов, за день растеряли почти 500 долларов. Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, с максимума в 1916,2 доллара опустилась до минимальных 1450 долларов. Цена на закрытии составила 1472,2 доллара, что на 27,1 процента ниже расчетной цены среды — почти 2020 долларов.Биржевые котировки резко подскочили во второй половине прошлой недели. На настроения участников рынка могли повлиять заявление главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решения о сертификации газопровода "Северный поток — 2", вероятно, не будет в первой половине будущего года, и последовавшее за этим снижение "Газпромом" бронирования мощностей газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу. Компания не бронирует на суточных аукционах мощности четвертый день подряд.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Вдвое стоимость выросла уже в декабре. Исторический максимум на фьючерсном рынке — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — был достигнут 21 декабря. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2".
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экономика, европа, в мире, природный газ, цены, азия, польша, газпром, северный поток — 2, цены на нефть
20:00 23.12.2021 (обновлено: 23:47 23.12.2021)
 
Цены на газ в Европе упали ниже 1500 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже 1500 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизились почти на 30 процентов и упали ниже 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цены демонстрировали коррекционное снижение с самого открытия торгов, за день растеряли почти 500 долларов. Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, с максимума в 1916,2 доллара опустилась до минимальных 1450 долларов. Цена на закрытии составила 1472,2 доллара, что на 27,1 процента ниже расчетной цены среды — почти 2020 долларов.
Биржевые котировки резко подскочили во второй половине прошлой недели. На настроения участников рынка могли повлиять заявление главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решения о сертификации газопровода "Северный поток — 2", вероятно, не будет в первой половине будущего года, и последовавшее за этим снижение "Газпромом" бронирования мощностей газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу. Компания не бронирует на суточных аукционах мощности четвертый день подряд.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля — мая, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Вдвое стоимость выросла уже в декабре. Исторический максимум на фьючерсном рынке — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — был достигнут 21 декабря. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2".
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
19:08
"Газпром" четвертый день не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа"
 
ЭкономикаЕвропаВ миреПриродный газЦеныАзияПольшаГазпромСеверный поток — 2Цены на нефть
 
 
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