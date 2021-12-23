13:56 23.12.2021 (обновлено: 15:38 23.12.2021)
Путин: проблемы с газом, которые европейцы создали, должны ими и решаться
Путин: проблемы с газом, которые европейцы создали сами себе, должны ими и решаться
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с газом, которые европейцы создали сами себе, должны ими и решаться, но Россия готова помочь и помогает.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября - 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
"Проблемы, которые они создали сами себе - должны ими и решаться, а мы готовы помочь. Мы и делаем это", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.
Он изложил свое видение причин кризиса на газовом рынке в Европе: неблагоприятная погода, холодная весна, недозакачка в подземные хранилища, ветряки не работали. Также президент РФ указал, что, например, американские поставщики сняли с европейского направления и отправили в адрес азиатских покупателей значительные объемы поставок СПГ.
"При этом официальные власти кошмарят свои нефтегазодобывающие компании, а те, в свою очередь, не вкладывают деньги в расширение добычи. Вот и дефицит возник. Недозакачали в подземки, а сейчас еще активно вынимают. Конечно, это проблема", - продолжил он.
"Мы же говорили, не надо разрушать долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует. Ну вот отрегулировал - две тысячи с лишним долларов за тысячу кубов. Ну, пожалуйте бриться, берите", - добавил президент.
"Вчера ещё кричали "Караул! Это экспансия России, "Газпрома", захватывает рынок. Ничего мы не захватываем", - также отметил он. "Газпром", по его словам, "наверное, единственная (компания - ред.), кто увеличивает поставку", хоть и не является единственным поставщиком на европейском рынке.
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