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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/gaz-1765104764.html
Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам газа, заявил Путин
Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам газа, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021
Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам газа, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Европа реверсными поставками по трубопроводу "Ямал-Европа" пытается "поддержать штаны" странам-транзитерам газа. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:55
2021-12-23T14:49
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
европа
экономика
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа реверсными поставками по трубопроводу "Ямал-Европа" пытается "поддержать штаны" странам-транзитерам газа.В ходе пресс-конференции он отметил, что в Германию поставлено "Газпромом" газа на 10% больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, но теперь оттуда его перенаправляет реверсом в Польшу. Кроме того, есть труба, которая соединяет польскую газопроводную систему с украинской, объемом примерно 3 миллиона кубометров в сутки, и именно столько из ФРГ идет в Польшу, продолжил Путин. Это позволяет предполагать, что газ в конечном итоге через Польшу идет на Украину, подытожил он."Вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику (ФРГ - ред.) и повлиять на цену на споте. Потому что чем больше объем продукта на рынке, тем цена будет меньше. Нет, туда начали качать, в обратную сторону. В этом проблема", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: "Потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле"
Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам газа, заявил Путин.
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европа, экономика, владимир путин, газпром
13:55 23.12.2021 (обновлено: 14:49 23.12.2021)
 
Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам газа, заявил Путин

Президент Путин: Европа пытается поддержать штаны странам-транзитерам газа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа реверсными поставками по трубопроводу "Ямал-Европа" пытается "поддержать штаны" странам-транзитерам газа.
В ходе пресс-конференции он отметил, что в Германию поставлено "Газпромом" газа на 10% больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, но теперь оттуда его перенаправляет реверсом в Польшу. Кроме того, есть труба, которая соединяет польскую газопроводную систему с украинской, объемом примерно 3 миллиона кубометров в сутки, и именно столько из ФРГ идет в Польшу, продолжил Путин. Это позволяет предполагать, что газ в конечном итоге через Польшу идет на Украину, подытожил он.
"Вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику (ФРГ - ред.) и повлиять на цену на споте. Потому что чем больше объем продукта на рынке, тем цена будет меньше. Нет, туда начали качать, в обратную сторону. В этом проблема", - сказал Путин.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ЕвропаЭкономикаВладимир ПутинГазпром
 
 
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