https://ria.ru/20211223/gaz-1765104764.html

Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам газа, заявил Путин

Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам газа, заявил Путин - РИА Новости, 23.12.2021

Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам газа, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа реверсными поставками по трубопроводу "Ямал-Европа" пытается "поддержать штаны" странам-транзитерам газа. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:55

2021-12-23T13:55

2021-12-23T14:49

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

европа

экономика

владимир путин

газпром

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа реверсными поставками по трубопроводу "Ямал-Европа" пытается "поддержать штаны" странам-транзитерам газа.В ходе пресс-конференции он отметил, что в Германию поставлено "Газпромом" газа на 10% больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, но теперь оттуда его перенаправляет реверсом в Польшу. Кроме того, есть труба, которая соединяет польскую газопроводную систему с украинской, объемом примерно 3 миллиона кубометров в сутки, и именно столько из ФРГ идет в Польшу, продолжил Путин. Это позволяет предполагать, что газ в конечном итоге через Польшу идет на Украину, подытожил он."Вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику (ФРГ - ред.) и повлиять на цену на споте. Потому что чем больше объем продукта на рынке, тем цена будет меньше. Нет, туда начали качать, в обратную сторону. В этом проблема", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211130/naftogaz-1761378296.html

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Путин: "Потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле" Европа пытается "поддержать штаны" транзитерам газа, заявил Путин. 2021-12-23T13:55 true PT0M46S

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европа, экономика, владимир путин, газпром