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Цены на газ в Европе опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.12.2021
Цены на газ в Европе опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе теряют уже более 20% и опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:31
2021-12-23T13:31
2021-12-23T13:47
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природный газ
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе теряют уже более 20% и опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 1916,2 доллара, а затем резко пошла вниз. К 13.28 мск цена упала до 1594,9 доллара, что на 21% ниже расчетной цены среды (почти 2020 долларов).
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европа, россия, экономика, в мире, природный газ
13:31 23.12.2021 (обновлено: 13:47 23.12.2021)
Цены на газ в Европе опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубометров