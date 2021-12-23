https://ria.ru/20211223/gaz-1765083308.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.12.2021

Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе падает примерно на 15% и уже опускалась ниже 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:54

2021-12-23T12:54

2021-12-23T12:54

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природный газ

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе падает примерно на 15% и уже опускалась ниже 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 1916,2 доллара. Затем в ходе торгов цены коррекционно снижались. В 12.25 мск цена упала до 1694,2 доллара, а на 12.34 мск чуть подросла — до 1708,2 доллара, что на 15,5% ниже расчетной цены среды (почти 2020 долларов).

https://ria.ru/20211223/potok-1765064373.html

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экономика, в мире, природный газ, европа