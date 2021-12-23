https://ria.ru/20211223/gavana-1765030602.html

Митрополит не думает, что патриарх Кирилл и Франциск встретятся в Гаване

Митрополит не думает, что патриарх Кирилл и Франциск встретятся в Гаване - РИА Новости, 23.12.2021

Митрополит не думает, что патриарх Кирилл и Франциск встретятся в Гаване

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) не считает, что патриарх Московский и всея РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T06:14

2021-12-23T06:14

2021-12-23T06:41

религия

гавана

патриарх кирилл (владимир гундяев)

франциск (хорхе марио бергольо)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) не считает, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск проведут свою вторую встречу в Гаване, где состоялась первая."Не думаю", - сказал митрополит в интервью РИА Новости после встречи с папой, отвечая на вопрос, возможно ли, что новая встреча пройдет в Гаване.Митрополит отметил, что патриарх Кирилл не планирует визит в Ватикан для встречи с папой. По его словам, для встречи рассматривается "третья страна", не Россия или Италия.Митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря.Впервые о возможности проведения новой встречи между главами двух крупнейших христианских церквей мира митрополит Иларион сообщил СМИ во время своего визита в Рим в начале октября. Тогда после папской аудиенции в Ватикане он сказал, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом состоится.Папа Франциск 6 декабря заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим по завершении апостольской поездки на Кипр и в Грецию.

https://ria.ru/20211223/vatikan-1765029627.html

гавана

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гавана, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат