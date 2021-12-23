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МИД Франции заявил, что анализирует предложения России по безопасности

МИД Франции заявил, что анализирует предложения России по безопасности - РИА Новости, 23.12.2021

МИД Франции заявил, что анализирует предложения России по безопасности

Франция приняла к сведению предложения РФ по гарантиям безопасности, анализирует их в сотрудничестве с партнерами, заявил представитель французского МИД. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:04

2021-12-23T20:04

2021-12-23T20:17

в мире

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россия

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европа

владимир путин

сергей рябков

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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Франция приняла к сведению предложения РФ по гарантиям безопасности, анализирует их в сотрудничестве с партнерами, заявил представитель французского МИД."Мы приняли к сведению российские предложения и анализируем их в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами. Как мы неоднократно заявляли, необходим требовательный диалог с Россией для достижения укрепления стратегической стабильности и безопасности Европы", - заявил представитель ведомства.Он подчеркнул, что необходимо участие европейских стран в этом диалоге.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.РФ позитивно оценивает решение о проведении переговоров по системе гарантий безопасности с США в первых числах января и надеется на прогресс в этом направлении, заявил в четверг на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20211223/predlozheniya-1765225050.html

франция

россия

сша

европа

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в мире, безопасность, франция, россия, сша, европа, владимир путин, сергей рябков, нато