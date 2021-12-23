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Путин заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности на площадке ОБСЕ

Путин заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности на площадке ОБСЕ - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности на площадке ОБСЕ

Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:23

2021-12-23T14:23

2021-12-23T15:17

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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владимир путин

обсе

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции."Президент Байден предложил назначить официальных представителей для того, чтобы обсуждать вопросы стратегической стабильности, включая и наши озабоченности, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины. Он предложил - мы ответили очень конструктивно и быстро. И в ходе разговора я ему сказал, что в ближайшее время мы направим предложения. И мы сделали это и направили и в США, и в НАТО. Мы готовы и на площадке ОБСЕ это обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция анонсирует о возможном начале работы в ближайшее время, в первых числах января позволит двигаться нам вперед", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/putin-1765098542.html

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в мире, владимир путин, обсе, россия