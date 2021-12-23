https://ria.ru/20211223/fudkort-1765226175.html

В Воронежской области продлили запрет на работу фудкортов

В Воронежской области продлили запрет на работу фудкортов - РИА Новости, 23.12.2021

В Воронежской области продлили запрет на работу фудкортов

Власти Воронежской области продлили на новогодние каникулы введенный в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запрет на работу фудкортов, сообщает в... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T20:06

2021-12-23T20:06

2021-12-23T20:06

распространение коронавируса

общество

воронеж

воронежская область

здоровье - общество

александр гусев (государственный служащий)

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739018519_0:151:3372:2048_1920x0_80_0_0_9583175d9b8923acee090e5f0ab4b13a.jpg

ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили на новогодние каникулы введенный в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запрет на работу фудкортов, сообщает в четверг областное правительство.Ранее власти разрешили в регионе работу с 23.00 до 6.00 мск заведений общепита."Про работу фудкортов на новогодние дни - этого делать нельзя. И может быть, не из-за ковида, а из-за гриппа. Потому что на фудкорты в ТЦ пойдут, прежде всего, дети школьного возраста, студенты, а мы видим подъем заболеваемости гриппом среди этой части населения. Пока, к сожалению, принимать такого решения нам не следует", - приводит слова губернатора региона Александра Гусева пресс-служба облправительства.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области до недавнего времени оценивалась как очень сложная. В регионе были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Затем власти заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с COVID-19, и 8 ноября была возобновлена работа ряда предприятий, вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады.Также 8 ноября объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновляющие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения.С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 191 276 случаев COVID-19, выздоровели 142 019 пациентов, умерли 10 021.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://ria.ru/20211223/vaktsinatsiya-1765086468.html

https://ria.ru/20211223/simptomy-1765027859.html

https://ria.ru/20211217/qr-kod-1764241472.html

воронеж

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, воронеж, воронежская область, здоровье - общество, александр гусев (государственный служащий), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код