В Воронежской области продлили запрет на работу фудкортов
В Воронежской области продлили на новогодние каникулы запрет на работу фудкортов
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтолики на закрытом из-за коронавирусных ограничений фуд-корте в торговом центре
ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили на новогодние каникулы введенный в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запрет на работу фудкортов, сообщает в четверг областное правительство.
Ранее власти разрешили в регионе работу с 23.00 до 6.00 мск заведений общепита.
"Про работу фудкортов на новогодние дни - этого делать нельзя. И может быть, не из-за ковида, а из-за гриппа. Потому что на фудкорты в ТЦ пойдут, прежде всего, дети школьного возраста, студенты, а мы видим подъем заболеваемости гриппом среди этой части населения. Пока, к сожалению, принимать такого решения нам не следует", - приводит слова губернатора региона Александра Гусева пресс-служба облправительства.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области до недавнего времени оценивалась как очень сложная. В регионе были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Затем власти заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с COVID-19, и 8 ноября была возобновлена работа ряда предприятий, вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады.
Также 8 ноября объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновляющие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения.
С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 191 276 случаев COVID-19, выздоровели 142 019 пациентов, умерли 10 021.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.