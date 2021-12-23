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В Воронежской области продлили запрет на работу фудкортов
В Воронежской области продлили запрет на работу фудкортов - РИА Новости, 23.12.2021
В Воронежской области продлили запрет на работу фудкортов
Власти Воронежской области продлили на новогодние каникулы введенный в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запрет на работу фудкортов, сообщает в... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T20:06
2021-12-23T20:06
распространение коронавируса
общество
воронеж
воронежская область
здоровье - общество
александр гусев (государственный служащий)
коронавирусы
россия
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили на новогодние каникулы введенный в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запрет на работу фудкортов, сообщает в четверг областное правительство.Ранее власти разрешили в регионе работу с 23.00 до 6.00 мск заведений общепита."Про работу фудкортов на новогодние дни - этого делать нельзя. И может быть, не из-за ковида, а из-за гриппа. Потому что на фудкорты в ТЦ пойдут, прежде всего, дети школьного возраста, студенты, а мы видим подъем заболеваемости гриппом среди этой части населения. Пока, к сожалению, принимать такого решения нам не следует", - приводит слова губернатора региона Александра Гусева пресс-служба облправительства.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области до недавнего времени оценивалась как очень сложная. В регионе были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Затем власти заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с COVID-19, и 8 ноября была возобновлена работа ряда предприятий, вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады.Также 8 ноября объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновляющие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения.С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 191 276 случаев COVID-19, выздоровели 142 019 пациентов, умерли 10 021.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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общество, воронеж, воронежская область, здоровье - общество, александр гусев (государственный служащий), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
20:06 23.12.2021
 
В Воронежской области продлили запрет на работу фудкортов

В Воронежской области продлили на новогодние каникулы запрет на работу фудкортов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтолики на закрытом из-за коронавирусных ограничений фуд-корте в торговом центре
Столики на закрытом из-за коронавирусных ограничений фуд-корте в торговом центре - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили на новогодние каникулы введенный в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запрет на работу фудкортов, сообщает в четверг областное правительство.
Ранее власти разрешили в регионе работу с 23.00 до 6.00 мск заведений общепита.
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"Про работу фудкортов на новогодние дни - этого делать нельзя. И может быть, не из-за ковида, а из-за гриппа. Потому что на фудкорты в ТЦ пойдут, прежде всего, дети школьного возраста, студенты, а мы видим подъем заболеваемости гриппом среди этой части населения. Пока, к сожалению, принимать такого решения нам не следует", - приводит слова губернатора региона Александра Гусева пресс-служба облправительства.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области до недавнего времени оценивалась как очень сложная. В регионе были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Затем власти заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с COVID-19, и 8 ноября была возобновлена работа ряда предприятий, вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады.
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Также 8 ноября объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновляющие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения.
С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 191 276 случаев COVID-19, выздоровели 142 019 пациентов, умерли 10 021.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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